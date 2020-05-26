Накопительные пенсии вырастут: Три способа получить прибавку в старости

В этом году накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%. Об этом сообщил Пенсионный фонд России. Именно такую прибыль в прошлом году заработала государственная управляющая компания Внешэкономбанка на остатки по счетам тех, кому уже назначена накопительная часть пенсии. Как отмечают в ПФР, это в три раза выше, чем инфляция за прошлый год.

КТО ПОЛУЧИТ ПРИБАВКУ?

Индексация коснется немногих - всего 112 тысяч человек. Речь о тех людях, которые уже вышли на пенсию и при этом успели накопить приличную сумму на индивидуальном счете в ПФР. В основном это сотрудники крупных компаний, где есть корпоративное пенсионное страхование, и те, кто самостоятельно участвовал в программе софинансирования.

КАК МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ?

1. Пожизненная выплата

До конца жизни накопительную пенсию будут получать 80 тысяч человек. У них размер ежемесячной прибавки увеличится на 9,13% годовых. Сейчас средняя накопительная пенсия составляет 956 рублей в месяц. Она лишь немного дополняет страховую пенсию, которую платит государство (в среднем 16 тысяч рублей).

Считается прибавка довольно просто. Весь объем накоплений делится на 258 месяцев. Это срок дожития, установленный законом. Правда, со следующего года его хотят увеличить, ссылаясь на рост продолжительности жизни.

К примеру, чтобы получать те самые средние 956 рублей в месяц, на счете должно лежать 247 тысяч. Каждый год происходит перерасчет. В зависимости от остатка денег и тех процентов, которые удалось заработать управляющей компании.

2. Срочная выплата

Еще 32 тысячи человек получают срочную выплату. Это участники программы софинансирования пенсионных накоплений (ее еще раньше называли «1000 на 1000»). С августа эта прибавка будет проиндексирована на 7,99%. Как правило, выплаты растягивают либо на 10, либо на 20 лет.

Большинство тех, кто участвовал в программе софинансирования, выбирают именно срочную выплату. Ее плюс в том, что суммы получаются больше. Средняя ежемесячная прибавка, по данным ПФР, составляет 1705 рублей в месяц. Но срок выплат ограничен.

3. Единовременная выплата

Этой опцией пользуются 90% тех, кто получает право на накопительную пенсию, то есть достигает старого пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средняя сумма сбережений на накопительных пенсионных счетах россиян - 73 тысячи рублей. При этом по закону, если прибавка с них составляет меньше 5% от ежемесячной страховой пенсии, тогда всю сумму человеку выплачивают сразу.

К примеру, если государство назначило к получению 12 тысяч рублей в виде страховой пенсии, а накопительная часть составляет всего 500 рублей (чуть больше 4%), тогда человек получит на руки всю сумму. В данном примере это 129 тысяч рублей.

КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО У МЕНЯ НАКОПИЛОСЬ?

Вся информация содержится в вашем личном кабинете на портале госуслуг, в разделе «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Либо в личном кабинете гражданина на сайте ПФР (доступ по логину и паролю от госуслуг). Документ можно скачать. Там будет вся информация как о сумме баллов для страховой пенсии, так и о сумме денег на индивидуальном счете в рамках накопительной системы.

Напомним, общие пенсионные накопления россиян составляют пять триллионов рублей. Примерно 40% от этой суммы лежит во Внешэкономбанке, остальные управляются негосударственными пенсионными фондами. Основные выплаты начнутся через 7 - 10 лет. Тогда на пенсию начнут массово выходить люди 1967 года рождения и младше. Те, кто старше, были выведены из накопительной системы еще в 2005 году, поэтому не успели накопить серьезных сумм. У остальных ежемесячные отчисления (6% от зарплаты) в накопительную часть были заморожены в конце 2013 года. Сейчас сбережения прирастают лишь за счет инвестирования. Фонды и управляющие компании вкладывают наши деньги в различные ценные бумаги и тем самым увеличивают наш пенсионный капитал.