Стало известно, с какой стороны и под каким углом прилетел астероид, погубивший динозавров

Смерть пришла с юго-востока

66 миллионов лет назад Земля столкнулась с 15-километровым астероидом. Огромная глыба, которая не пролезла бы в третье транспортное кольцо Москвы, упала в районе нынешнего Мексиканского залива. Там образовался кратер Чиксулуб диаметром в 200 километров - это в 6 раз шире МКАД. Считается, что после столь мощного удара из космоса вымерли динозавры. Вместе с ними сгинула и другая живность – примерно 75 процентов имевшейся.

Конечно, за 4 миллиарда лет существования нашей планеты ее «бомбили» и другие астероиды – даже более крупные, но самым смертоносным стал тот, который врезался 66 миллионов лет назад. Было кого губить. Желание разобраться во всех подробностях давней глобальной катастрофы и привлекает ученых – давно и регулярно.

Удар астероида пришелся по Мексиканскому заливу.

Несколько лет назад геофизики «просверлили» кратер Чиксулуб во многих местах. Извлекли керны. Поняли, из каких пород он состоит, определили размеры и форму. Что и позволило ныне смоделировать удар астероида. Это проделали ученые, многие из которых участвовали, что называется, в полевых работах – бурили скважины: Джоанна Морган (Joanna Morgan) профессор Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), Шон Гулик (Sean Gulick), профессор геофизики Техасского университета (University of Texas at Austin) и примкнувший к ним Гарет Коллинз (Gareth Collins). О полученных ими результатах рассказал портал ScienceAlert, сославшись на публикацию в научном журнале Nature Communications.

Ученые точно очертили форму кратера, образовавшегося после удара астероида.

В модель были «заложены» удары под четырьмя углами – в 30, 45, 60 и 90 градусов. Скорость сближения с поверхностью приняли за 12 километров в секунду. Это чуть больше 43 тысяч километров в час - скорость вполне распространенная для подлетающих к Земле астероидов.

Наибольшее сходство с реальным кратером продемонстрировал тот, который в модельном эксперименте оставил астероид, врезавшийся в Землю под углом 60 градусов.

Попутно ученые выяснили: и они и их многочисленные коллеги прежде заблуждались, считая, что астероид прилетел с юго-запада. С юго-востока он ударил. На это указывала форма чуть приподнятой центральной части кратера: и в модельном и в реальном кратерах они были наклонены в одну и ту же сторону.

Авторы исследования уверяют: удар под углом в 60 градусов – самый смертоносный. Особенно для той местности, в которую он был нанесен. Именно такой привел к выбросу в атмосферу максимального количества различных веществ – твердых и газообразных.

Набольшее совпадение с реальностью дала модель удара астероида под углом 60 градусов.

Нынешней работой ученые подтвердили свои предыдущие выводы о том, что 66 миллионов лет назад обстоятельства сложились так, что хуже и быть не могло.

Вот уж не повезло так не повезло

Керны, которые Джоанна Морган и ее сослуживица Наталья Артемьева (Natalia Artemieva) в свое время извлекли из пробуренных в кратере скважин, продемонстрировали: астероид угодил в самое неподходящее место – в месторождение гипсового камня. Хуже в этом смысле на всей Земле не сыскать. Взрыв частично испарил гипс, отправив в атмосферу несметное количество сульфатной пыли и сернистых газов — тех веществ, которые выбрасывают вулканы.

Считалось, что после взрыва Землю окутали 100 миллиардов тонн серы. На самом же деле ее могло быть аж в 5 раз больше. В результате похолодало не на 26 градусов, как показывали прежние вычисления, а гораздо сильнее. Что не оставило динозаврам никаких шансов.

Стужа, вызванная мраком, ниспосланным с небес, продлилась, как минимум, несколько десятилетий. Сначала погибли растения, которыми питались травоядные динозавры. Потом они и сами оголодали до смерти.. За травоядными динозаврами на тот свет отправились и хищные. Итог: так называемое Мел-палеогеновое вымирание (Cretaceous-Paleogene extinction), в ходе которого Земля лишилась тех самых 75 процентов своих обитателей того времени.

Морган и Гулик уверяют: прилетел бы астероид на пару секунд раньше или позднее, нынешний животный мир был бы совсем другим. Если бы глыба упала в глубокий океан, то подняла бы вверх только брызги. Что не повлияло бы столь катастрофически на климат. И на динозавров. Промокли бы чуть под дождем, но продолжили бы питаться более-менее нормально. И, возможно, стали бы соседствовать с появившимися позднее млекопитающими. А то и сейчас где-нибудь бы водились. И нас пугали.

Но не повезло ящерам. Словно бы кто-то специально ударил глыбой по месторождению гипса, после чего началась долгая беспросветная зима.

Взрыв поднял в атмосферу сотни миллиардов тонн серы, облака которой скрыли солнце.

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