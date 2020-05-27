2020-05-27T16:34:20+03:00
Наука

Стало известно, с какой стороны и под каким углом прилетел астероид, погубивший динозавров

Хуже и быть не могло, уверяют ученые
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Самый смертоносный удар по Земле космос нанес 66 миллионов лет назад.Самый смертоносный удар по Земле космос нанес 66 миллионов лет назад.
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Смерть пришла с юго-востока

66 миллионов лет назад Земля столкнулась с 15-километровым астероидом. Огромная глыба, которая не пролезла бы в третье транспортное кольцо Москвы, упала в районе нынешнего Мексиканского залива. Там образовался кратер Чиксулуб диаметром в 200 километров - это в 6 раз шире МКАД. Считается, что после столь мощного удара из космоса вымерли динозавры. Вместе с ними сгинула и другая живность – примерно 75 процентов имевшейся.

Конечно, за 4 миллиарда лет существования нашей планеты ее «бомбили» и другие астероиды – даже более крупные, но самым смертоносным стал тот, который врезался 66 миллионов лет назад. Было кого губить. Желание разобраться во всех подробностях давней глобальной катастрофы и привлекает ученых – давно и регулярно.

Удар астероида пришелся по Мексиканскому заливу.

Удар астероида пришелся по Мексиканскому заливу.

Несколько лет назад геофизики «просверлили» кратер Чиксулуб во многих местах. Извлекли керны. Поняли, из каких пород он состоит, определили размеры и форму. Что и позволило ныне смоделировать удар астероида. Это проделали ученые, многие из которых участвовали, что называется, в полевых работах – бурили скважины: Джоанна Морган (Joanna Morgan) профессор Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), Шон Гулик (Sean Gulick), профессор геофизики Техасского университета (University of Texas at Austin) и примкнувший к ним Гарет Коллинз (Gareth Collins). О полученных ими результатах рассказал портал ScienceAlert, сославшись на публикацию в научном журнале Nature Communications.

Ученые точно очертили форму кратера, образовавшегося после удара астероида.

Ученые точно очертили форму кратера, образовавшегося после удара астероида.

В модель были «заложены» удары под четырьмя углами – в 30, 45, 60 и 90 градусов. Скорость сближения с поверхностью приняли за 12 километров в секунду. Это чуть больше 43 тысяч километров в час - скорость вполне распространенная для подлетающих к Земле астероидов.

Наибольшее сходство с реальным кратером продемонстрировал тот, который в модельном эксперименте оставил астероид, врезавшийся в Землю под углом 60 градусов.

Попутно ученые выяснили: и они и их многочисленные коллеги прежде заблуждались, считая, что астероид прилетел с юго-запада. С юго-востока он ударил. На это указывала форма чуть приподнятой центральной части кратера: и в модельном и в реальном кратерах они были наклонены в одну и ту же сторону.

Авторы исследования уверяют: удар под углом в 60 градусов – самый смертоносный. Особенно для той местности, в которую он был нанесен. Именно такой привел к выбросу в атмосферу максимального количества различных веществ – твердых и газообразных.

Набольшее совпадение с реальностью дала модель удара астероида под углом 60 градусов.

Набольшее совпадение с реальностью дала модель удара астероида под углом 60 градусов.

Нынешней работой ученые подтвердили свои предыдущие выводы о том, что 66 миллионов лет назад обстоятельства сложились так, что хуже и быть не могло.

Вот уж не повезло так не повезло

Керны, которые Джоанна Морган и ее сослуживица Наталья Артемьева (Natalia Artemieva) в свое время извлекли из пробуренных в кратере скважин, продемонстрировали: астероид угодил в самое неподходящее место – в месторождение гипсового камня. Хуже в этом смысле на всей Земле не сыскать. Взрыв частично испарил гипс, отправив в атмосферу несметное количество сульфатной пыли и сернистых газов — тех веществ, которые выбрасывают вулканы.

Считалось, что после взрыва Землю окутали 100 миллиардов тонн серы. На самом же деле ее могло быть аж в 5 раз больше. В результате похолодало не на 26 градусов, как показывали прежние вычисления, а гораздо сильнее. Что не оставило динозаврам никаких шансов.

Стужа, вызванная мраком, ниспосланным с небес, продлилась, как минимум, несколько десятилетий. Сначала погибли растения, которыми питались травоядные динозавры. Потом они и сами оголодали до смерти.. За травоядными динозаврами на тот свет отправились и хищные. Итог: так называемое Мел-палеогеновое вымирание (Cretaceous-Paleogene extinction), в ходе которого Земля лишилась тех самых 75 процентов своих обитателей того времени.

Морган и Гулик уверяют: прилетел бы астероид на пару секунд раньше или позднее, нынешний животный мир был бы совсем другим. Если бы глыба упала в глубокий океан, то подняла бы вверх только брызги. Что не повлияло бы столь катастрофически на климат. И на динозавров. Промокли бы чуть под дождем, но продолжили бы питаться более-менее нормально. И, возможно, стали бы соседствовать с появившимися позднее млекопитающими. А то и сейчас где-нибудь бы водились. И нас пугали.

Но не повезло ящерам. Словно бы кто-то специально ударил глыбой по месторождению гипса, после чего началась долгая беспросветная зима.

Взрыв поднял в атмосферу сотни миллиардов тонн серы, облака которой скрыли солнце.

Взрыв поднял в атмосферу сотни миллиардов тонн серы, облака которой скрыли солнце.

КСТАТИ

Ученые обнаружили гигантское кладбище животных, которые погибли одними из первых от удара астероида

Подробно об этом Конец света: выяснилось, каким он был 66 миллионов лет назад

ИСТОЧНИК KP.RU

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