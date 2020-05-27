Почему Жуков не дал Егорову и Кантарии пронести Знамя Победы на Параде 1945-го

В этом году Парад Победы назначен на неслучайную дату - 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся легендарный Парад Победителей. Как он проходил, «КП» рассказал кандидат исторических наук Алексей ИСАЕВ.

ОТ БЕРЛИНА ДО ХАРБИНА

- В 1945-м Парад Победы был только в Москве?

- На самом деле парадов было четыре. Главный — да, 24 июня в Москве. Еще два Марша Победителей прошли в Берлине, у Бранденбургских ворот - 4 мая и 7 сентября. В последнем участвовали войска стран-союзниц, победивших Гитлера. Это СССР, США и Великобритания. И еще один Парад прошел в китайском Харбине 16 сентября — в честь победы над Японией. Но это были уже события другого порядка.

- Сталин звал на Парад Победителей глав стран-союзников?

- Нет. Отношения тогда у СССР с США и Британией уже стали натянутыми.

- Как возникла сама идея Парада? И дата — 24 июня?

- Сталин, как считается, принял такое решение 15 мая. В тот день был праздничный банкет в Кремле в честь Победы. А к 24 мая была готова директива Ставки с детализацией Парада. И от этой даты просто отсчитали месяц на его подготовку — получилось 24 июня.

- Кто делал сценарий?

- Генерал Павел Артемьев, командующий войсками Московского округа. Он, кстати, готовил и Парад 7 ноября 1941-го.

- Знамя Победы на Парад вынесли?

- Знамя, которое водрузили над Рейхстагом, привезли в Москву. Но когда стало понятно, что не получится пронести его «красиво» - от идеи отказались. Подготовили к проносу немецкие штандарты.

- А почему не получилось «красиво»?

- У водрузивших знамя над Рейхстагом Егорова, Кантария и Неустроева не было идеальной строевой подготовки. Неустроев к тому же был ранен. Жуков увидел это все на репетиции — и отказался от их участия. Приняли компромиссное решение — посадили героев на трибуну у Мавзолея...И еще понадобились ухищрения со штандартами фронтов.

- Какие?

- Они весили более 10 килограммов. Пришлось делать специальную сбрую для знаменосцев, с подставками.

- Кто решил, что гитлеровские штандарты будут бросать к подножью Мавзолея?

- Инициатива шла из Генштаба. Всего немецких знамен было около 900. Для проноса на параде отобрали 200. Оставшиеся 700 попали в музеи.

С ОГНЕМЕТАМИ, БЕЗ САМОЛЕТОВ

- Какая по Красной площади прошла техника?

- Технику взяли из войск Московского военного округа. Потому по Красной площади шли нетипичные для Второй мировой машины — вроде огнеметных Т-34. На фронте они были редкостью. А авиация в небо над Москвой вовсе не поднялась - более 200 самолетов осталась на аэродромах из-за облачности.

- С погодой не повезло?

- Было прохладно — плюс 15. И шел ливень. Его вроде бы не видно на кинохронике во время марша, но все маршалы сильно вымокли. На кадрах видно, что, когда люди стоят в шеренгах — льет дождь. А когда пошел Парад — ливень кончился.

- Как отбирали участников Парада?

- Списки определяли на фронтах. В директиве Ставки было четко указано — сколько и кого. Отбирали отличившихся в боях и имевших боевые ордена. А сводные полки возглавляли командиры отличившихся корпусов.

- На кадрах хроники, кажется, все они были Героями Советского Союза.

- Многие, но не все. А всего в Параде участвовало более 30 тысяч человек

У водрузивших знамя над Рейхстагом Егорова, Кантария и Неустроева не было идеальной строевой подготовки. Неустроев к тому же был раненФото: фотохроника ТАСС.

- Были ограничения по росту, возрасту?

- В приказе по войскам 1-го Белорусского фронта рост участника указывался не ниже 176 сантиметров. Но такие идеи возникали на уровне фронтов. Это не регламентировалось в Москве.

МУНДИРЫ ОТ «БОЛЬШЕВИЧКИ»

- Где жили участники Парада?

- В казармах Московского военного округа. В том числе - в Лефортовских казармах.

- Как фронтовики восприняли ежедневные строевые тренировки?

- Тренировки были общие. Их отсматривал Жуков. Но это же все были в основном молодые люди 20-30 лет. У всех была хорошая физподготовка.

- Была культурная программа?

- Их водили в столичные театры, кино. Ведь многие из них попали в Москву впервые. И образ жизни тогда пропагандировался такой - советский человек должен повышать свой уровень культуры.

- Форму шили новую?

- Ее пошили специально для парада. Покрой утвердили заранее. Но одна московская фабрика «Большевичка» с таким большим заказом не могла справиться, помогал весь Союз.

- А снимали Парад как?

- Я видел разные версии. В том числе, про трофейную немецкую цветную пленку. Но более вероятно, что кинопленка была американская. Операторов и фотографов было около сотни - логично предположить, что в таких количествах цветную пленку нашли именно у союзников.

- Что играли оркестры?

- Разную музыку. В том числе и «царских времен». Например, «Славься» Глинки и «Старый егерский марш» 18 века. Вообще, тогда традиции возвращались. Вернулись, например, золотые погоны. И это укладывается в тенденцию, которая тогда наметилась - перекидывать мостик от дореволюционной русской армии к армии советской.

- Сталин видел репетиции парада?

- Нет таких сведений. Как и нет документальных свидетельств известной байки, что он скакал — и якобы упал с лошади на репетиции. Отчего будто бы и не стал принимать Парад верхом. Это все «городские легенды».

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Жуков и Берия были в доверии

У известного историка Леонида МАКСИМЕНКОВА свой взгляд на обстоятельства Парада 1945-го.

- Вы в архивах видели приказ о дате Парада?

- 22 июня 1945 года Сталин созывает Верховный Совет СССР и ставит на нем один вопрос — о демобилизации старших возрастов из армии. Этим Сталин как бы говорил и поверженной Германии, и вчерашним союзникам, которые до войны считались кукловодами Гитлера: вы нам 22 июня 1941 года навязали всеобщую мобилизацию, а мы в этот же день 4 года спустя ее отменяем. И тогда же Сталин подписывает приказ о Параде Победы - 24 июня.

- Так к Параду уже месяц готовились?!

- Готовились. Но приказ Главковерха №370 опубликован именно 22 июня! А до этого никто точно не знал, что Парад пройдет именно 24-го. Только предполагали.

- Маршал Жуков принимал парад - в качестве кого?

- Как заместитель Верховного главнокомандующего. У Сталина на тот момент было столько высших должностей, что в них можно запутаться — и военных, и политических. Чем он умело жонглировал. И заместителей по этим структурам то выдвигал, то задвигал.

- Жукова — выдвинул?

- Возрастание роли Жуков шло всю первую половину 1945-го. Парад стал апофеозом отношений Сталина и Жукова.

- Почему командовал парадом Рокоссовский?

- Выходом Рокоссовского Сталин хотел показать «несчастным полякам», до каких высот поднялся в Советской России мальчик, рожденный на территории Польши в составе Российской империи. После Рокоссовский возглавит министерство обороны новой Польши. Эта страна важна была Сталину тогда еще и потому, что он собирался на Потсдамскую конференцию, где с Черчиллем и Трумэном решались вопросы границ в Европе. «Русский поляк», командующим Парадом был сигналом и Западу.

- Кто нес немецкие знамена?

- Немецкие штандарты несли офицеры НКВД. Это понятно - Берия был правой рукой Сталина и стоял с ним на трибуне. Именно его бойцы и должны были бросить две сотни этих знамен к Мавзолею. Это был посмертный «привет» Гитлеру — он же хотел устроить парад под этими знаменами по центру Москвы в 1941-м.

- Почему на парад не пустили москвичей?

- Есть документ от 6 июня 1945 года - предложить Московскому горкому ВКП(б) 24 июня в Москве провести демонстрацию трудящихся. И московский горком должен был начать немедленную подготовку. Но демонстрация трудящихся не прошла - по официальной версии «из-за дождя».

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