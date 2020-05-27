2020-05-27T11:19:15+03:00
Спорт

У Александра Овечкина родился второй сын: его назвали Ильей

Радостную новость хоккеист и его супруга сообщили у себя в соцсетях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Овечкин с женой Анастасией.Овечкин с женой Анастасией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

27 мая у хоккеиста Александра Овечкина произошло радостное событие. Его супруга Анастасия Шубская родила второго сына. И это снова мальчик - его назвали Илья. Овечкины синхронно сообщили о прекрасной новости у себя в соцсетях.

- 27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см 3800 г! Мы самые счастливые, - написала у себя в личном Инстаграме Анастасия Шубская.

Сам Овечкин тоже не скрывал своей радости, сообщив о радостном событии быстрее своей жены:

- Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир,наш мальчик! - сообщил у себя в Инстаграме хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России.

В комментарии к Овечкину в Инстаграм уже пришла Ольга Бузова, которая тепло поздравила со вторым ребенком семейную пару:

- Поздравляю, какие вы молодцы, - написала Бузова.

Отметим, что свадьба Шубской и Овечкина прошла в Барвихе 8 июля 2017 года. Спустя год у пары родился сын, которого назвали в честь старшего брата Александра - Сергеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Футбол, матч Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 мая 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 28 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Новости 24
Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35
Президент Абхазии приедет на Парад Победы в Москву
СК просит ареста тренера Владимира Осии
В Роспотребнадзоре предложили поставить в магазинах умывальники с мылом
Попова рассказала, при каком условии коронавирус удастся победить к лету
Врач рассказал, кому грозит инсульт при коронавирусе
Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни
Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года
Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»
Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция
Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений