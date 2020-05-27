У Александра Овечкина родился второй сын: его назвали Ильей

27 мая у хоккеиста Александра Овечкина произошло радостное событие. Его супруга Анастасия Шубская родила второго сына. И это снова мальчик - его назвали Илья. Овечкины синхронно сообщили о прекрасной новости у себя в соцсетях.

- 27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см 3800 г! Мы самые счастливые, - написала у себя в личном Инстаграме Анастасия Шубская.

Сам Овечкин тоже не скрывал своей радости, сообщив о радостном событии быстрее своей жены:

- Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир,наш мальчик! - сообщил у себя в Инстаграме хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России.

В комментарии к Овечкину в Инстаграм уже пришла Ольга Бузова, которая тепло поздравила со вторым ребенком семейную пару:

- Поздравляю, какие вы молодцы, - написала Бузова.

Отметим, что свадьба Шубской и Овечкина прошла в Барвихе 8 июля 2017 года. Спустя год у пары родился сын, которого назвали в честь старшего брата Александра - Сергеем.