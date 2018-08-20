2018-08-20T17:34:46+03:00
Звезды

Анастасия Шубская выложила в Инстаграм первое фото новорожденного сына

На снимке наследник Александра Овечкина мирно посапывает на руках у дедушки, миллиардера Кирилла Шубского [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская стали родителями 18 августа. Фото: Инстаграм.Хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская стали родителями 18 августа. Фото: Инстаграм.
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Хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская стали родителями 18 августа: у пары родился сын, которого они назвали Сергеем. Первым снимком новорожденного малыша молодая мама поделилась в Instagram Stories: Анастасия запечатлела сынишку на руках у его дедушки Кирилла Шубского.

- Дедушка прилетел, - подписала фото супруга Овечкина.

Анастасия рожала в США, поэтому ее отец прилетел к дочери из России только спустя некоторое время после счастливого события. На снимке миллиардер Кирилл Шубский, чуть смущенно улыбаясь, бережно держит кроху на руках. Малыш же довольно посапывает в объятиях деда.

Отец Анастасии Кирилл Шубский с новорожденным внуком на руках. Фото: Инстаграм.

Отец Анастасии Кирилл Шубский с новорожденным внуком на руках. Фото: Инстаграм.

Поклонники Овечкина и Шубской поздравляют их в соцсетях и жалеют, что до этого счастливого момента не дожила мама Насти Вера Глаголева. Уже зная, что она смертельно больна, актриса успела выдать дочь замуж, но рождения Сережи, к сожалению, не дождалась. Теперь Кирилл Шубский будет заботиться о маленьком внуке за двоих.

Сын хоккеиста получил имя Сергей не случайно: Александр решил назвать новорожденного наследника в честь погибшего старшего брата. Именно брат когда-то привел Овечкина в хоккейную секцию.

И для 32-летнего Александра, и для 24-летней Анастасии это первый ребенок. Шубская и Овечкин сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Будущие супруги до свадьбы были знакомы несколько лет: отец модели Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость – поболеть за российскую сборную. Анастасия, выпускница ВГИКа, считалась одной из самых богатых невест России: Кирилл Шубский — президент страховой компании «Согласие-Альянс», его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Впрочем, и Овечкин был не менее завидным женихом. В январе 2008 года он подписал с «Вашингтон Кэпиталз» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов.

К слову, накануне родов Настя опубликовала в Инстаграме смелый и неожиданный видеоролик: будущая мама снялась в бикини.

- Плюс сто кг, но мы не унываем, — пошутила Анастасия, демонстрируя идеальную фигуру в купальнике.

Анастасия Шубская поделилась снимком в бикини. Фото: Инстаграм.

Анастасия Шубская поделилась снимком в бикини. Фото: Инстаграм.

Даже на девятом месяце беременности супруга спортсмена выглядела стройной, как и всегда – не считая округлившегося животика. Кажется, Настя прибавила в весе совсем немного, и наверняка сразу после родов быстро придет в форму.

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