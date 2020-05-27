Актёру-заложнику Норд-Оста снова угрожали оружием

На актёра Ивана Оганесяна и его товарища Владимира Репина напал мужчина с охотничьим ружьём. Это случилось на одном из участков подмосковного посёлка "ДНТ Топаз", который граничит с территорией Гослесфонда и считается одним из самых экологически чистых районов Подмосковья.

Там, среди тишины и умиротворения, разъярённый человек угрожал лишить жизни артиста и его знакомого, направляя огнестрельное оружие прямо на мужчин. К счастью, до стрельбы дело не дошло, и оба товарища серьёзно не пострадали. Но просто забыть о таком происшествии оказалось невозможно. Тем более на Ивана не в первый раз направляют оружие. Ситуация была настолько серьёзной, что на нападавшего даже завели уголовное дело за угрозу убийством. Казалось бы, на такой отчаянный шаг может пойти только человек, который хорошо знает за что он собирается мстить людям, на которых направляет оружие. Но как оказалось, ни актёр, ни его знакомый мужчину с ружьём не знают. До конца расследования уголовного дела Иван Оганесян решил не комментировать этот инцидент, сказал лишь, что нападавшего он не знал, и его имя сам услышал от нас в первый раз.

- По поступившему заявлению была проведена проверка, и по её результатам возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - 44-летний мужчина, уроженец города Москва, - сообщил kp.ru источник.

Сайту kp.ru удалось выяснить личность мужчины, на которого завели уголовное дело по статье 119 - угроза убийством. Им оказался сын известного музыканта, педагога и автора программ по музыке для московских институтов.

Стоит напомнить, что Иван Оганесян не в первый раз оказывается под прицелом. Почти 18 лет назад, будучи ещё начинающим актёром, он получил роль лётчика в трагически знаменитом мюзикле "Норд-Ост" по роману Вениамина Каверина «Два капитана». 23 октября 2002, когда здание Театрального центра на Дубровке захватили террористы, Иван был на сцене, он оказался в числе заложников и трое суток удерживался ими вместе с остальными актёрами и зрителями. Ему посчастливилось выжить, справиться со стрессом и продолжить карьеру артиста. На сегодняшний день 47-летний актёр уже снялся в более чем 57-кинокартинах, вы знаете его по ролям в таких фильмах как "Персона нон грата", "Три дня на любовь", "Гражданин Никто", и видели в сериалах "Москва. Три вокзала", "Тень за спиной", "Нюхач", "Моя прекрасная няня" и многих других. На данный момент Иван продолжает работать, и несколько картин с его участием готовятся к премьерам.