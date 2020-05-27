"Расстрелял любимую собаку и наставил ружье его семью": Адвокат актёра Оганесяна рассказал, как их чуть не застрелил сосед

Ранее kp.ru сообщала том, что недавно актёру Ивану Оганесяну и его товарищу угрожал мужчина, вооруженный охотничьим ружьём. Это произошло на территории участка подмосковного посёлка "ДНТ Топаз", где актёр отдыхал с друзьями и членами семьи. Но спокойствие нарушил сосед, ворвавшийся на территорию участка Оганесяна с ружьём. Мужчина был нетрезв и вёл себя крайне агрессивно. Чтобы не рисковать жизнями и здоровьем своей семьи и знакомых, Иван поспешил укрыть их в доме, и сам остался там же. Но питомец был на улице, пока люди перемещались в безопасное место, собака встала на защиту семьи и гостей.

— Дворняга, бросилась защищать хозяев, которые закрылись в доме, и приняла на себя несколько выстрелов. Собака погибла на месте. Затем злодей, имея цель скрыть следы преступления, забрал труп собаки и куда-то выкинул, - рассказал kp.ru адвокат актёра Александр.

Двухлетний пёс по имени Гарик скончался на глазах 5-летних дочерей-близняшек, дети были в ужасе от происходящего. Да и взрослые потерю любимца переживают с трудом. Тело собаки так и не удалось найти и похоронить. Кроме того теперь актёр и члены его семьи переживают и за собственную безопасность.

— Сейчас ведётся проверка, и мы надеемся и настаиваем на возбуждении уголовного дела за угрозу убийством, также нельзя оставлять безнаказанным и убийство любимца семьи, поэтому надеемся, что будет возбуждено уголовное дело также за жестокое обращение с животными, и это деяние не сойдёт с рук напавшему на семью моего подзащитного, - говорит адвокат Оганесяна

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Ранее kp.ru писала о том, что нападавший оказался сыном известного музыканта, педагога и автора программ по музыке для московских институтов. А сам он является генеральным директором нескольких ресторанов в центре столицы.

Пока мужчину с ружьем не задержали, а значит, что он представляет реальную угрозу. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего, имеется ли у него разрешение на хранение оружия и другие нюансы.

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