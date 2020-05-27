Карантин срывает крышу: Пригожин обещает избить Шнура, Михалков разносит Познера, а Уткин зовет Соловьева на баттл

Ох, коронавирусный затвор, что же ты с людьми делаешь? Ладно, когда мы, простые смертные, можем пособачиться с мужем или женой. Ну, лопнули нервы от этой триклятой самоизоляции. Так у наших «звезд» этот всеобщий психоз переходит в скандалы мега-масштаба. Рубятся и через соцсети, и через карманных журналистов. Только за последний месяц разгорелись три такие «войнушки». Продюсер Иосиф Пригожин против певца Сергея Шнурова; режиссер Никита Михалков против публициста Владимира Познера; телеведущий Владимир Соловьев против блогера Василия Уткина.

Мы собрали цитаты их драчек. Разбили по раундам — все по-честному. Гонг!

СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ УТКИНА:

«Ты — маршал пропаганды!» « А ты - пельмень!»

Все закрутилось после видео, которое записал известный спортивный комментатор Василий Уткин. Журналист обругал государство, мол, оно бросило людей в трудное время пандемии. Ему жестко ответил телеведущий Владимир Соловьев.

Василий Уткин вызывает Соловьева на батл .

Первый раунд

Соловьев — Уткину: «Вот этот человек, который засыпал во время ведения репортажа? Это вот этот человек, который смог собственный талант довести до такого уровня, что это уже стало запредельно анекдотичным? А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит! Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным».

Уткин — Соловьеву: «Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России».

Второй раунд

Соловьев — Уткину: «Этот-то псих. Его можно вылечить. Тут реально нужна психиатрическая помощь. А вот остальным предателям и мерзавцам надо очнуться».

Уткин — Соловьеву: «И как же ты завёлся. Как же ты уязвим, маршал пропаганды. Дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus-баттла. Честного, словесного боя. Выходи, попробуй защити – нет, не истину, не политику, не экономику – себя».

Третий раунд

Соловьев — Уткину: «Я готов оплатить ему помощь психиатра и диетолога. Я опасаюсь за его здоровье. Он болен. Он не может мне ничего предложить. Классики говорят, что никогда не надо бороться со свиньёй, потому что через некоторое время никто не сможет отличить, кто есть кто. Вызов могут бросать равные. А он тяжело болен. Какой баттл? Пусть займёт очередь за человеком-пельменем. С такими людьми не бывает баттлов, их надо лечить».

Уткин — Соловьеву: «Свою войну считаю завершенной».

ШНУРОВ ПРОТИВ ПРИГОЖИНА:

«Ну и хайпожор!» «От жлоба слышу!»

Продюсер Иосиф Пригожин (муж певицы Валерии) заступился за артистов, которые остались без заработка и концертов. Говорит, страдают даже топовые герои. Ему в стихах ответил певец Сергей Шнуров.

Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров обменялись колкостями.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шнуров показал угрозы от Пригожина.

Первый раунд

Шнуров — Пригожину:

«Жизнь бывает повернётся

Не фасадом, а фанерой.

Я ***ею, дядя Йося,

Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал уже поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду.

Нет, мы не настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из «пятёрочки». Пока»

Пригожин — Шнурову: «Ему нужно было поинтересоваться, о чем шла речь в моих интервью. Речь не шла обо мне, о Валерии. Речь не шла о тридцатке больших звезд. Речь шла о музыкантах, которые больше ничего не умеют делать. Мы говорим о малых предприятиях, мы говорим о ресторанах».

Второй раунд

Шнуров — Пригожину:

«Ну Иосиф, ну отрезал,

Ты заступник за весь мир, как

Ганди, и б***ь, мать Тереза.

Делегат артистов цирка!

Я смеюсь, катаясь лёжа,

Цирковой ты наш заступник.

Представитель молодёжи,

Ей бы ближе был Укупник.

Театральный охранитель

И налоговый плательщик?

Хватит, все, ***, уберите,

Этого борца за нищих.

Ща от смеха обоссусь,

Прости господи, Иисус».

Пригожин — Шнурову: «Сергей Шнуров — хайпожор. Он имитирует, что он с народом. С каким он народом?! Он про себя, он про деньги, про бизнес! Продавать мат большого ума не надо. Я матом могу не ругаться, я им могу разговаривать. Ему мало не покажется.»

Третий раунд

Шнуров — Пригожину: Спор я завершу мажором, Риторическим вопросом, - Кем быть лучше - хайпожором, Или просто ******м?»

Пригожин — Шнурову (написал в личном СМС. Но музыкант опубликовал обзывательства продюсера в сети): Ну ты меня серьезно разозлил. Я думал, ты умнее. Не знал, что ты ******с. Мы скоро увидимся. Мразеныш. Гора с горой не встречается. А человек с человеком всегда. Наша встреча неизбежна.

Четвертый раунд

Шнуров — Пригожину:

«Все приличия отбросив,

Пишет мне письмо Иосиф.

Я читаю, непохоже,

Чтобы так писал Пригожин.

Хамством пробивает днище,

Хотя вряд ли мускулист.

Семьянин, защитник нищих,

Верующий моралист.

Вроде чистый, при наряде,

Бровь побрил, чтоб вылез лоб,

И солидный с виду дядя,

А копнёшь чуть - просто жлоб.

За культуру топит яро,

Его дискурс - чисто липа.

Здесь таких полно фигляров,

Скрепоносцы они типа.

Он, мятежный, просит бури,

Хорошо, пусть будет так.

Инициативный дурень,

Чуть нелепей, чем м***к».

Пятый раунд

Пригожин — Шнурову: «У меня в семье на этот счет большой разлад. Валерия была категорически против, чтобы я отреагировал на Шнурова... Но есть ведь святые вещи, которые трогать нельзя: жену, мать, детей. Я никогда никому щеку свою вторую не дам. И не потому что я такой гордый. Просто в силу своего воспитания и характера. Взрослый мальчик, почти 50 лет, а такой хайпорез, хайпожор. Еще публикует личную переписку».

Шнуров — Пригожину: «Осмысливая всю историю… Да им (шоу-бизнесу, - ред.) зритель вообще не нужен. Нет экономической заинтересованности в слушателях. Отыграл „че-нидь да как-нидь“, главное, с „губером“ потом посидеть, вот где нужно постараться. И пока такая „шушера“ будет делать вид, что делает нам „искусство“, ни о каком Искусстве речи быть не может».

Иосиф Пригожин - про переписку со Шнуровым: Некрасиво писать дерьмо, при этом даже предварительно не договорившись 00:00 00:00

МИХАЛКОВ ПРОТИВ ПОЗНЕРА:

«Провел бы дебаты» - «Не вижу необходимости»

Это история о том, как разругались Никита Сергеевич и Владимир Владимирович. Ну, Михалков и Познер. Режиссер выпустил очередное шоу «Бесогон». Но его с эфира ТВ сняли. Тогда Михалков выставил его в интернете и наделал много шума. А телеведущий Владимир Познер жестко высказался о «Бесогоне» на радио.

Михалков отказался от дебатов с Познером.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди.

Раунд первый

Познер — Михалкову: Там лжи колоссально много. Михалков сам не верит в то, о чем говорилось в том выпуске...»

Михалков — Познеру: «Хотя бы часть из 7 миллионов людей, которые посмотрели нашу программу, могут сделать выбор. Доверять им человеку, у которого три гражданства — США, России и Франции. Или доверять человеку, который имеет одно гражданство. Который учился, работал и работает в этой стране. Как и его дети и внуки».

Второй раунд

Тогда телеведущий написал режиссеру письмо Лично. Но Михалков выложил переписку в шоу «Бесогон».

Познер — Михалкову: «Я рад тому, что вы, именно вы, человек, не испытавший в своем творчестве цензуры — ни в советское время, ни в постсоветское — столкнулись с ней. Я, в отличие от вас, имел с цензурой постоянное дело... Я рад, потому что уверен, что вы никогда от нее не страдали. Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской.

Я бы с охотой провел бы с Вами дебаты на телеэкране».

Михалков — Позеру: «Что касается дебатов: как и Вы, считаю, что позиции друг друга мы знаем. Они почти во всем полярны и потому не вижу необходимости их вновь друг другу разъяснять».

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