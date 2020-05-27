Как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович

Вчера у меня под окном подрались две собаки. Зная, как российский читатель истосковался по заметкам, в которых не упоминается коронавирус, я тут же сел писать об этом большую статью. Но отвлекся, чтобы почитать о скандале между Уткиным и Соловьевым. Один другого зачем-то охарактеризовал нехорошими словами, тот его в ответ назвал больным, и они довольно долго обзывались. Коллеги из разных изданий собирали это и делали трафик на изможденных коронавирусом гражданах.

Василий Уткин вызывает Соловьева на батл .

Я хотел вернуться к заметке про собак, но тут наткнулся на скандал между Познером и Михалковым. Один что-то нехорошее сказал про другого, другой его в ответ раскатал всячески в своей передаче. Зачем им обоим это было нужно, никто не понял.

Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди.

После этого я перескочил на перебранку между Пригожиным и Шнуровым, которые препирались вообще просто так, чтобы не потерять форму во время вынужденного простоя. Один посетовал на упавшие доходы артистов, другой - на тех, кто сетует на упавшие доходы. Коллеги из разных изданий не упустили шанс продать это все изможденным коронавирусом гражданам в виде статей с громкими заголовками.

Шнуров показал угрозы от Пригожина.

Два месяца пандемии воздействуют на всех. И на звезд, и на обывателей. Всех тошнит от новостей про эпидемию, про «через две недели будет видно, что будет дальше», про «сотни тысяч потеряют работу и доходы», и готовы читать про что угодно, лишь бы не про это.

Крепитесь! Скоро я закончу статью про подравшихся собак, это будет бомба!

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