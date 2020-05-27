2020-05-27T17:03:37+03:00
Общество

Открытие магазинов в Москве после самоизоляции с 1 июня 2020: какие заработают

Мэр города рассказал, какие магазины откроют в столице
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С 1 июня планируется открыть магазины непродовольственной торговлиС 1 июня планируется открыть магазины непродовольственной торговлиФото: Михаил ПАТЛИС
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В столице с 1 июня открывают непродовольственные магазины. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал Владимиру Путину во время рабочей встречи.

- С 1 июня планируем открыть магазины непродовольственной торговли. Нужен день-два, чтобы выпустить нормативные документы. Населением востребованы ряд товаров, которые они не могут покупать в режиме онлайн, получить по почте, - сказал Сергей Собянин.

Также мэр города объявил об открытии прачечных, химчисток и других предприятий бытовых услуг.

Сергей Собянин напомнил, что с 12 мая в Москве заработали практически все промышленные предприятия – не прекращали работу 366 заводов и фабрик, сегодня работает уже 700 основных предприятий. К тому же до 12 мая продолжали работать 170 строек, теперь же заработали более 1000 строительных площадок.

Собянин: Для того, чтобы минимизировать риски мы ввели обязательный перчаточно-масочный режим.

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27 мая Сергей Собянин по видеосвязи докладывал Владимиру Путину про смягчение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. В ходе беседы мэр Москвы затронул один из самых массовых вопросов — когда разрешат прогулки. Этот вопрос глава города называл «самым главным для граждан» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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