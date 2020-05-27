У кошки выявлен коронавирус SARS-CoV-2: что это значит для владельцев домашних животных в России

В России зарегистрирован подтвержденный случай наличия нового коронавируса SARS-CoV-2 у кошки. Что это значит для нас – владельцев домашних животных, и чем эта новость обернется для самих братьев наших меньших? «КП» обратилась за разъяснениями к эксперту, заслуженному ветеринарному врачу РФ, президенту Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидату ветеринарных наук Сергею Середе.

- Сергей Владимирович, Россельхознадзор подтвердил информацию о том, что в России зафиксирована первая кошка с новым коронавирусом SARS-CoV-2. Что нам, владельцам домашних животных в связи с этим делать? Быть может, нужно какие-то меры предпринять?

- У организаций, которые занимаются мониторингом здоровья животных, таких как Всемирная организация здравоохранения животных, FECAVA и WSAVA (всемирные ветеринарные ассоциации), позиция остается прежней. На сегодняшний день нет ни одного научно доказанного случая передачи данного вируса от собаки или кошки к человеку. Ни одного. И в своих комментариях Николай Власов, зам руководителя Россельхознадзора, говорит такие же слова. Обнаружили вирус. Ну и что? Это совершенно ничего не значит. Я призываю все организации, которые проводят научные исследования о заражении животных новым коронавирусом, давать информацию очень осторожно. Потому что обычный человек реагирует на такие сообщения очень болезненно. Люди нервные. Они начинают животных выкидывать. А ведь оснований опасаться, что домашние животные заразят вас COVID-19, на сегодняшний день не существует. Институт, который обнаружил у кошки коронавирус, занимается научными исследованиями. И правильно, что они проводят эти исследования, но информацию надо давать очень осторожно.

- Что важно тогда нам понимать про эти научные исследования?

- Вирус находится в организме кошки, но заразиться от кошки и заболеть новой коронавирусной инфекцией человек не может. На сегодняшний день исследователи говорят о том, что животное, у которого выявлен SARS-CoV-2, является биологическим тупиком.

- Сергей Владимирович, это касается кошек и собак, а что известно по поводу других животных, которых часто держат дома, кроликов, хомячков, шиншилл?

- Таких данных нет. Да, мировое научное сообщество постоянно ведет мониторинг и анализ новых данных, поведение вируса изучается и в соотношении с животными, но на сегодняшний день таких данных, о которых вы спрашиваете, просто нет. Я хочу заверить всех владельцев домашних животных, что на сегодняшний день причин для беспокойства не существует. Люди, радуйтесь тому, что вы живете, что рядом с вами есть ваши прекрасные питомцы. Любите их, вот и все!

- Есть ли смысл проверить своего питомца на этот коронавирус, протестировать?

- Я думаю, если кто-то и будет делать подобные исследования, то они будут платными, и не надо из этого устраивать ажиотаж. У меня три кошки и три собаки. Я со своими животными никуда не пойду! Я считаю, что на сегодняшний день в этом нет абсолютно никакой необходимости. Я уверен в том, что мои питомцы, как и другие животные, не являются источником опасности.

- Так а вдруг кошку нужно лечить?

- Если вы обратили внимание, то в информации о том, что у кошки подтверждено наличие SARS-CoV-2, ни слова не сказано, что у животного есть клинические проявления. Животное не болеет! У кошки есть этот вирус, но кошка не болеет и дальше вирус никому не передает!

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