2020-05-27T15:27:08+03:00
Общество

Человек может заразить кошку коронавирусом, признал Роспотребнадзор

В обратном порядке правило не работает
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кошка может заразиться от других животных или от человекаКошка может заразиться от других животных или от человекаФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В Роспотребнадзоре признали, что человек может заразить коронавирусом кошку.

Это правило работает только в таком порядке - кошка заразить человека не может.

- За весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек,- приводят комментарий ведомства на сайте Стопкоронавирус.рф.

В России подтвердили первый случай заражения кошки коронавирусом, животному пять лет. Пока не ясно, откуда взялась болезнь у домашнего питомца - вирус кошка могла подхватить на улице или от своих владельцев.

Ученые до сих пор не могут объяснить главную особенность коронавируса, почему вирус, который изначально появился в животном мире, так хорошо "крепится" к человеку. Вирус выживает в организме человека лучше, чем у животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова
Путин попросил Собянина направить в регионы московские бригады врачей
Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом
Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь
Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
Собянин: более жесткие требования позволили достичь неплохих результатов
С 1 июня в Москве откроют магазины, химчистки и ремонтные мастерские
Собянин рассказал, сколько строек открылось в Москве с 12 мая
Во Франции запретили "лекарство Трампа" от коронавируса из-за сердечной токсичности
Алтайские производители увеличивают производство продуктов питания
Пиратские приложения будут блокироваться с 1 октября
После предварительных испытаний на людях китайскую вакцину назвали многообещающей
Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии коронавируса
Человек может заразить кошку коронавирусом, признал Роспотребнадзор
Совещание Путина и Собянина по ограничениям в Москве 27 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
За полчаса сходит десять потов: Волонтеры рассказали о работе в «красных» зонах
Госдума приняла закон, расширяющий некоторые меры поддержки бизнеса и на самозанятых
Собянин доложит Путину о планах по снятию коронавирусных ограничений
Песков рассказал о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня
Кремль: День Парада Победы вероятно будет выходным
Правила профилактики коронавируса в России утвердил Роспотребнадзор
Российские театры с 1 июня планируют частично вернуться к работе
Когда в Москве разрешат прогулки: прогноз Роспотребнадзора
Решетников выступил за легализацию удаленного режима работы
В Совфеде предложили проверять на коронавирус и детей, и воспитателей перед поездкой в лагерь
Эксперт предсказал более автономную жизнь россиян после пандемии