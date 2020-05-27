Человек может заразить кошку коронавирусом, признал Роспотребнадзор

27 Май 2020 2020-05-27T15:27:08+03:00

Кошка может заразиться от других животных или от человека Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Роспотребнадзоре признали, что человек может заразить коронавирусом кошку.

Это правило работает только в таком порядке - кошка заразить человека не может.

- За весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек,- приводят комментарий ведомства на сайте Стопкоронавирус.рф.

В России подтвердили первый случай заражения кошки коронавирусом, животному пять лет. Пока не ясно, откуда взялась болезнь у домашнего питомца - вирус кошка могла подхватить на улице или от своих владельцев.

Ученые до сих пор не могут объяснить главную особенность коронавируса, почему вирус, который изначально появился в животном мире, так хорошо "крепится" к человеку. Вирус выживает в организме человека лучше, чем у животных.

ИСТОЧНИК KP.RU