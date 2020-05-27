Человек может заразить кошку коронавирусом, признал Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре признали, что человек может заразить коронавирусом кошку.
Это правило работает только в таком порядке - кошка заразить человека не может.
- За весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек,- приводят комментарий ведомства на сайте Стопкоронавирус.рф.
В России подтвердили первый случай заражения кошки коронавирусом, животному пять лет. Пока не ясно, откуда взялась болезнь у домашнего питомца - вирус кошка могла подхватить на улице или от своих владельцев.
Ученые до сих пор не могут объяснить главную особенность коронавируса, почему вирус, который изначально появился в животном мире, так хорошо "крепится" к человеку. Вирус выживает в организме человека лучше, чем у животных.
ИСТОЧНИК KP.RU