Доктор Мясников – Собчак: «За оскорбления можно убить. У меня друг отсидел за двойное убийство»

Известный доктор Александр Мясников дал большое интервью для YouTube-канала Ксении Собчак. Во время разговора работала «страховочная камера» от ВГТРК. Она писала всю беседу, чтобы на монтаже слова доктора не вышло исказить. Это смутило Собчак.

- Это первый раз за мою журналистскую карьеру. Чего вы опасались? – спросила она.

Доктор решил отшутиться.

- Будем считать, что мне хотелось иметь копию нашего разговора, - сказал Мясников. – Лично я ничего не боюсь. Но я говорю какие-то слова. И потом читаю: «Доктор Мясников сказал, что мы все умрем. Ничего делать не надо!» Хотя я говорил совершенно иначе. Или: «Доктор Мясников назвал своих оппонентов идиотами или дебилами». Это опять вырвано из контекста. Оно так надежнее…

Телеведущая поинтересовалась, почему камера приехала именно от ВГТРК. Врач сказал, что на «России-1» он начал своею телевизионную карьеру и работал вместе с Владимиром Соловьевым.

- Вы же понимаете, что в России большая часть людей считает Соловьевым рупором пропаганды. И эта репутация не может не падать на вас, - уточнила Ксения Анатольевна.

- Вся моя телевизионная история связана с Владимиром Соловьевым, - ответил Мясников. – Я вижу, как мне об этом пишут. Но я согласен почти со всем, что он говорит. У нас очень сходные с ним взгляды и темперамент. А еще – друзей не выбирают и не сдают.

Мясников признался, что у него есть близкий друг, который отсидел за двойное убийство.

- Он не после этого стал другом. Он сначала прожил свою долгую и трудную жизнь. Это молодой парень, который собрался быть милиционером. Охотник, выйдя из леса, попросил ребят подвезти их. Стояли «Жигули». Там трое ребят. А он хакас. Они его оскорбили. Вот он одного убил, а двух не догнал. На суде сказал, что я бы еще убил за такие слова. А попав в тюрьму – еще кого-то убил. Он же это сделал не ради того, чтобы снять часы, он отстаивал свою честь и достоинство, - вспомнил Мясников.

Телеведущая привела доктору оскорбления от блогера Алексея Навального. Собчак спросила, чтобы Мясников сделал, если бы оппозиционер сказал бы это ему в лицо.

- Вы считаете, что можно за оскорбления убивать человека? - спросила она.

- Я считаю, что да. Я его понимаю. Почему я на это реагирую (оскорбления Навального, ред.)? Мне все говорят: «Да не читай ты! Это боты! Их нет!» Но когда ко мне обращаются матом с реальными оскорблениями, я сначала говорил: «Приди и скажи мне в лицо!» Если мне это скажет в лицо, я не знаю, что я сделаю. Меня не остановит ни тюрьма, ни наказание – это точно, - признался он.

После интервью Мясников признался, что ему посоветовали позвать запасную камеру на разговор. Врач сказал, что это порекомендовали мудрые товарищи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Теперь я злой!»: Доктор Мясников назвал Навального «козлом»

Известный врач рассказал, как выкручивают и перевирают его слова (подробности)