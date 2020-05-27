Перевал Дятлова в джунглях: Что скрывается за таинственной гибелью голландских студенток

История исчезновения двух студенток из Голландии в джунглях Латинской Америки напоминает знаменитую трагедию, развернувшуюся на перевале Дятлова. В 2014 году Лисанн Фрон и Крис Кремерс отправились в Панаму, чтобы изучить культуру и традиции местных жителей, но вместо этого погибли при загадочных обстоятельствах. Кто или что стал причиной смерти туристок, разбиралась «КП». ДЖУНГЛИ ЗОВУТ

Крис и Лиссан жили в небольшом голландском городке Амерсфорт. 22-летняя Крис - будущий искусствовед, 21-летняя Лисанн - психолог. Обе были увлечены Латинской Америкой и бредили поездкой туда. Ради осуществления своей мечты, Крис подрабатывала официанткой и копила деньги, а Лисанн - получила часть суммы в подарок от родителей.

В начале 2014 года они решили отправиться на полтора месяца в Панаму: первые две недели поваляться на пляже курорта Бокас дель Торо, а затем на целый месяц уехать вглубь страны. Их пунктом назначения был городок Бокетте, где находилась школа испанского языка, рассчитанная в основном на европейских туристов. Вот туда и планировали добраться девушки. Никаких скучных письменных упражнений, только реальная практика языка с местным населением.

15 февраля 2014 года девушки приехали в аэропорт «Схипхол». На прощание родители сделали пару снимков счастливых студенток. Они были воодушевлены - впереди их ждут приключения! Никто в тот момент не догадывался, что эти будет последний раз, когда родители видят своих дочерей живыми.

ТАЙНА ВУЛКАНА БАРУ

Первые две недели Крис и Лисанн наслаждались солнцем, морем и горячим песком в Бокас дель Торо. Девушки вели соцсети, где публиковали фотографии и рассказывали о своих буднях в Панаме.

Все шло по плану.

29 марта, как и было запланировано, студентки перебираются вглубь Панамы - в городок Боккете. Несмотря на то, что населенный пункт располагается вдалеке от морских курортных зон, он является довольно популярным местом у туристов. Главная достопримечательность - гора вулканического происхождения Бару высотой более трех тысяч метров. Ее вершина в хорошую погоду видна, как с Тихого, так и Атлантического океана.

Это фото сделано родителями девушек, провожавшими их в аэропорту Амстердама

Бару пользуется популярностью у туристов. Хоть она и пологая, восхождение на нее требует определенной подготовки. Поэтому большинство туристов отправляются не на вершину самой горы, а выбирают пешие маршруты на расположенные рядом сопки и холмы. На многих оборудованы смотровые площадки, откуда открывается удивительный вид на город и Бару.

Еще одной достопримечательностью Боккеты являются настоящие джунгли, которые окружают город. Правда, на расстоянии первых трех километров они довольно жалкие, а вот в шести-семи - весьма внушительные.

НЕПРИЯТНОСТИ НАЧИНАЮТСЯ

29 марта в Бокетте студентки узнали, что курс испанского откладывается до 8 апреля. «Целая свободная неделя!», обрадовались они и решили посвятить ее изучению окрестностей. Однодневных маршрутов хоть отбавляй, поэтому девушки недолго думая приступили к планированию. Только тут и начинаются их злоключения.

В день приезда Крис и Лисанн заселяются в комнату в пристройке дома местной жительницы по имени Мириам. Она сдает ее туристам, приезжающим учиться в школу испанского. У комнаты есть собственный вход. Каждая студентка получает по связке ключей.

30 марта (воскресенье)

После завтрака Крис и Лисанн гуляют по городу и возвращаются домой вечером. Как вспоминала Мириам, девушки вернулись одни, ничего необычного в их поведении не было.

31 марта (понедельник)

Утром студентки узнают, что занятия в языковой школе откладываются на неделю. Лисанн очень расстроилась, узнав об этом. Это было ее мечтой - выучить испанский. Но раз так, то образовавшееся свободное время надо провести с пользой: девушки случайно знакомятся в школе с местным пожилым гидом Фелициано Гонсалесом и заказывают у него две экскурсии по прогулочным маршрутам. Первый - в среду - на «клубничную ферму» у подножия Бару, а второй - в субботу - на саму гору.

«У нас все хорошо. Пообщаемся попозже», - пишет Лисанн своим родителям в мессенджере. Кто бы знал, что это ее последнее сообщение.

Первые недели подруги провели на морском курорте Бокас-дель-Торо

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

1 апреля (вторник)

В районе 9-11 часов утра Крис и Лисанн позавтракали в кафе недалеко от школы. Компанию им составили два неизвестных молодых человека. Кто это был, полиция установить не смогла.

В час дня гид Фелициано Гонсалес заметил, что девушки вышли из языковой школы. Как полагает следствие, Гонсалес стал последним человеком, который видел их в Бокетте.

В 13:30 Крис и Лисанн увидел на дороге недалеко от школы таксист Леонардо Мастину. Мужчина остановился и за $5 подкинул студенток до начала пешеходной тропы «Эль-Пианисто».

Около трех часов дня Крис и Лисанн остановились в небольшом кафе, которое находится в начале маршрута, и стали расспрашивать хозяина заведения Джованни о тропе. Тот с радостью поведал им все, что знал. А один из его работников даже дал студенткам в качестве проводника свою собаку хаски по кличке Блю. Только через час Блю вернется. Но только один.

В Панаме это нормальная практика, когда пса используют как проводника. Если туристы потеряются, им стоит сказать четвероногому гиду «домой», как тот выведет потеряшек обратно к людям.

В районе пяти часов вечера владелец еще одной забегаловки на тропе «Эль-Пианисто» Педро Капон увидел двух девушек (были ли это Крис и Лисанн, неизвестно), возвращающихся с маршрута. Они спросили его, как им добраться до города. А он галантно объяснил, где останавливаются автобусы и такси. Девушки поблагодарили Педро и ушли, но куда именно мужчина не заметил.

Свидетелем этого разговора стал некий американец, чье имя панамская полиция не называет.

В 20 километрах от точки старта, на другой стороне Кордильерского хребта местные жители обнаружили рюкзак с вещами девушек

НАЧАЛО ПОИСКОВ

2 апреля (среда)

Гид Фелициано Гонсалес прождал Крис и Лисанн все утро. Девушки предварительно оплатили его услуги, но на встречу так и не пришли. Гонсалес почувствовал неладное и решил девушек разыскать. Выяснил их адрес, отправился в дом к Мириам, а ближе к вечеру - пошел в полицию.

3 апреля (четверг)

Полицейские Бокетты развернули поиски двух туристок. В комнате, где остановились девушки, правоохранители нашли два ноутбука. В день своего исчезновения Крис и Лисанн искали информацию о туристических маршрутах в окрестностях города и остановились на «Эль-Пианисто».

В течение двух суток полиция, спасатели и волонтеры прочесывали вдоль и поперек маршрут «Эль-Пианисто» и близлежащие туристические тропы. К поисковым работам подключают вертолет. Ориентировку на пропавших девушек передают в Коста-Рику.

Операция по поиску Крис и Лисанн становится самой масштабной в истории латиноамериканской страны.

10 апреля в Панаму прилетают родители студенток.

Но 14 апреля, спустя две недели, все розыскные мероприятия завершают. Спасателям не удается отыскать ни самих девушек, ни их останков, ни следов.

30 апреля власти Панамы решаются на очередной шаг: они объявляют вознаграждение в размере 30 тысяч долларов за сведения о местонахождении Крис и Лисанн. Позднее эту сумму увеличили еще на 10 тысяч долларов.

В конце мая на помощь панамским коллегам прилетает отряд из 18 сотрудников голландской полиции и 12 собак. Первые три дня они обследовали дома в Бокетте и в начале злополучного маршрута.

ВЕРСИЯ №1: ЗАБЛУДИЛИСЬ

Одна из основных версий заключалась в том, что Крис и Лисанн просто заблудились. «Эль-Пианисто» начинался на высоте 1270 метров. Первые полтора километра тропа проходит вдоль кофейных плантаций и через небольшие рощи. Здесь подъем не крутой, около 200 метров. Далее тропа сужается, становится «диким» и заканчивается через четыре километра небольшой смотровой площадкой. На этом официальный маршрут заканчивается и начинается «дикий». Он проходит по склону горы и называется «Карибский спуск», заканчиваясь в малонаселенном районе Нгобе-Бугле под автономным управлением индейцев. Карибский спуск в основном равнинный, разделен реками Рио Калдера и Кулебра.

Но где там могли потеряться девушки?

Ответ на этот вопрос долгое время оставался без ответа, как 14 июня 2014 года местный индеец, живущий на стороне Карибского спуска, обнаружил в обмелевшем русле реки синий рюкзак. В нем лежали заграничный паспорт Лисанн Фрон, страховая медкарточка Крис Кремерс, $83, две пары солнечных очков, два мобильных телефона, два бюстгальтера, пустая бутылка воды и фотоаппарат.

Следователи нашли фрагменты костей и ботинки со ступнями туристок

ВЕРСИЯ №2: ДИКИЕ ЗВЕРИ

Был ли рюкзак брошен в реку самими девушками или его принесло течение установить было невозможно. Но экспертиза обнаружила на сумке ДНК двух неизвестных женщин и следы ДНК двух мужчин. На телефонах имелись десятки различных отпечатков пальцев. Три из них повторятся на фотоаппарате. Одного человека, кто прикасался к вещам пропавших девушек, полиции удастся впоследствии удастся установить, но связь его со студентками доказать не удастся.

Воодушевившиеся полицейские возобновили поисковые работы в русле Кулебры. 16 июня они обнаружили черный ботинок Лисанн. В нем находилась часть ноги девушки. Экспертиза показала, что нога была отделена «естественным путем». 29 августа недалеко от этого места найдут небольшие костные останки, изъеденные насекомыми, но при этом хорошо сохранившиеся. Складывалось ощущение, что они хранились при низких температурах, хотя в джунглях средняя температура в этот период была около +28-30 градусов.

Рядом с ногой полиция в тот же день полиция нашла часть тазобедренной кости, принадлежавшей Крис. Эксперты предположили, что ее отгрызли хищники, хотя следов зубов на ней не было.

В конце июня - шорты Крис. Они лежали на камне возле устья двух рек. Ни следов крови, ни разрывов на них не было.

3 августа в 15 км от начала маршрута поисковики найдут новые костные останки - ребро Крис Кремерс. Экспертов поразило, что оно было абсолютно белым, а экспертиза показало, что на поверхности содержалось огромное количество фосфатов, придавшее такой цвет.

После этих находок полиция выдвинула следующую версию: Крис и Лисанн стали жертвами диких животных: пум, рептилий, ядовитой змеи Бушмейстер и других.

ЗАГАДКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Большие надежды следствие возлагало на данные, которые сохранились в памяти телефонов и фотоаппарата. Но эти надежды рухнули, запутав полицейских еще больше.

Во-первых, время, указанное на снимках, не совпадало со свидетельскими показаниями. Согласно фотографиям, девушки вышли на маршруту в 10:45, а не в три часа дня. Первые снимки в середине маршрута Крис и Лисанн сделали в полдень. На прохождение всей тропы студенткам потребовалось около двух часов. Правда, тропа не вызвала у них восторга - фотографировали они редко. Но на одном из снимков оказался изображен каньон, а до смотровой площадки никаких каньонов на тропе нет. Кроме того, одна фотография была слегка размазана, будто ее делали на бегу.

В 13 часов девушки добрались до смотровой площадки и запечатлели друг друга на фоне головокружительного простора, а через 20 минут уже брели по Карибскому спуску. И тут количество снимков резко возрастает. Девушки фотографировали все подряд. Последний снимок - переход Крис через ручей в 13:54.

Через два часа Крис наберет на мобильном службу спасения 112. Через 12 минут Лисанн сделает тоже самое. Но это окажется бесполезно… В этом районе очень слабый сигнал и звонки девушек просто не доходили до спасателей.

2 апреля в 6:58 утра Лисанн вновь набирает 112. Крис присоединяется к ней в 8:14. Лисанн позднее совершит еще две попытки - в 10:53 и 13:56.

3 апреля Крис еще раз звонит в службу спасения в 9:33.

Удивительно, но все эти дни девушки не пытались отправить кому-то смс-сообщение или позвонить. Почему? Ведь они, по всей видимости, находились в опасности. Хотя, может быть, они пытались сохранить заряд батареи.

4 апреля Крис включает свой мобильный телефон в районе 10 утра, а потом около 13:54.

Телефон Лисанн возникает в сети в 5 утра 5 апреля и полностью разряжается через 10 минут. Телефон Крис включается еще пару раз в разное время, но 6 апреля впервые включивший мобильник не вводит пин-код. С 7 по 10 апреля телефон Крис активировали 77 раз, но ни раза не был введен пин-код.

Что же касается фотоаппарата, то история с ним еще загадочней. Ночью 8 апреля кто-то внезапно его включил и сделал 90 снимков в течение трех часов. 87 из них были сделаны без вспышки и разглядеть на них что-либо невозможно. Три фотографии были сняты со вспышкой. Два снимка были опубликованы в прессе, но абсолютно бессмысленны: земля и камень с веточкой. Через полгода, в 2015 году, голландская фотография все же опубликовала и третий снимок. На нем видна копна женских рыжеватых волос Крис…

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Полиция Панамы и Голландии сошлись на том, что девушки погибли в результате несчастного случая. Тогда почему тогда свидетельские показания расходятся с данными, сохранившимися на мобильном телефоне и фотоаппарате? Почему складывается ощущение, что люди, видевшие двух студенток, находятся в сговоре? Это во-первых.

Во-вторых, в этой истории нельзя исключать криминальной составляющей. В Панаме, как и во многих других странах Латинской Америки, широко развита наркоторговля и сексуальная работорговля. Может быть, кто-то из криминальных авторитетов заинтересовался двумя голландскими красотками..?

В-третьих, возникает вопрос, почему девушки пытались дозвониться в службу спасения только в конкретные временные промежутки - в районе 10 утра и 14 часов?

В-четвертых, так неразгаданной остается загадка шорт Крис, которые как ни в чем не бывало лежали целехенькими на камне. Зачем снимать шорты в джунглях? И почему они остались чистыми, будто их кто-то выстирал и оставил сохнуть.

В-пятых, почему останки девушек были разбросаны на таком отдалении друг от друга? Да и кто мог их разбросать, если следов диких зверей на костях не было найдено.

В-шестых, почему в рюкзаке в хорошем состоянии остались вещи девушек, если сумка находилась в русле обмелевшей реки? И кто пытался включить телефон Крис 77 раз?

В-седьмых, после окончания следствия полиция опубликовала четвертый снимок, о котором прежде не упоминалось. На нем был изображен обрыв. Кто сделал этот снимок в четыре утра и зачем, неизвестно.

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