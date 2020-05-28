Все о тестах на COVID: офисным работникам — экспресс-анализ, у больных ищут вирус, у остальных — антитела

При сдаче любых анализов нас, конечно же, в первую очередь волнует их точность. Еще, разумеется, важна цена. Способ сдачи анализа тоже имеет значение: одно дело мазок из носа или горла, другое - капля крови из пальца и третье — прокол вены. Учитывая все эти условия, «КП» постаралась собрать максимально полную информацию о разных видах тестирования на коронавирус. Также мы задали несколько вопросов о тестах эксперту — иммунологу, специалисту по разработке, исследованиям и регистрации лекарств, кандидату медицинских наук Николаю Крючкову.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

- Николай, как понять: какой тест самый достоверный?

- Правильно говорить о точности тестов. Она складывается из двух составляющих. Первая — чувствительность, то есть способность теста обнаруживать заболевание у людей, у которых оно на самом деле имеется. Для этого тест-системы нацеливаются на поиск генетического материала вируса (ПЦР-тесты), антител того или иного типа к вирусу (ИФА-тесты и экспресс-тесты на антитела). Чем выше чувствительность, тем, например, меньшую концентрацию фрагментов вируса или антител способен обнаружить тест. К примеру, чувствительность большинства тестов на антитела класса IgG находится в дипазоне от 65 до 90%.

Вторая составляющая — специфичность. Это способность опознавать конкретные фрагменты вируса (или антитела, которые реагируют на определенные участки вируса). Например, известно, что у нового коронавируса SARS-CоV-2 есть значительное сходство с сезонными коронавирусами, которые вызывают «простые» простуды. Чем выше специфичность теста, тем лучше он может различать новый эпидемический вирус и сезонные респираторные вирусы. Ведь важно не допустить ошибку. Тесты с низкой специфичностью могут сигналить о «находке», скажем, антител к таким фрагментам-антигенам, которые встречаются и у нынешнего, и у сезонных вирусов. Другими словами, специфичность диагностического теста говорит о его способности не выявлять заболевание у людей, у которых его в действительности нет. Специфичность большинства тестов на IgG антитела находится в дипазоне от 90 до 99%.

- Чем выше и чувствительность, и специфичность, тем точнее тест?

- В общем, да. Вызов для разработчиков тест-систем в том, чтобы найти золотую середину. Если оба упомянутые параметра относительно низкие, точность теста будет слабой. А при слишком высокой специфичности выше риск, что тест на антитела, например, вообще их не обнаружит. Такое возможно, если тест будет «заточен», к примеру, на поиск антител к наиболее специфичным («активным») участкам коронавируса. Известно, что таких антител может быть недостаточно для их обнаружения. Верно и обратное - при очень высокой чувствительности диагностических тестов страдает их специфичность.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО

Также точность тестов зависит от правильности забора, хранения и транспортировки биоматериала: слюны, крови, продолжает эксперт. Сейчас, к примеру, нередко самому тестируемому предлагают самостоятельно брать мазок из носоглотки. Однако, если сделать это неправильно, повысится риск ложно-отрицательного результата, предупреждают специалисты.

- Еще имеет большое значение стадия заболевания — от этого зависит интенсивность выделения вируса и его концентрация в организме, - поясняет иммунолог Николай Крючков. - Так, большинство ПЦР-тестов обнаруживают новый коронавирус, как правило, лучше всего, начиная с 3 - 5-го дня с момента заражения. А когда концентрация (титр) вируса снижается, возрастает риск ложноотрицательного результата ПЦР.

Что касается тестов на антитела, то здесь, наоборот, нужно подождать подольше. Иммуноглобулины (антитела) класса М, которые сигналят об острой стадии болезни, начинают появляться на 3-4 день после заражения. И обнаруживаются в течение 3-4 недель после начала болезни. А иммуноглобулины класса G, говорящие о сформировавшемся иммунитете — нарабатываются в среднем через 20-21 день после заражения.

Примечания к заголовку:

* Полимеразная цепная реакция, позволяет обнаружить генетический материал вируса.

** Иммуноферментный анализ, показывает антитела к вирусу в организме человека.

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