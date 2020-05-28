Брифинг Марии Захаровой 28 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В четверг, 28 мая, состоится брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики.

Захарова ответит на вопросы журналистов в формате телеконференции из-за рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса.

Брифинг начнётся около 15:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба МИД.

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг: прямая трансляция.Официальный представитель МИД России 28 мая комментирует актуальные вопросы внешней политики

Напомним, 13 мая издание Bloomberg опубликовало материал под названием: "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Публикация вызвала критику россиян, дипломатов и спикера МИД Марии Захаровой. Заголовок сменили на "Эксперты задаются вопросом о российских данных о смертности от COVID-19". Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил американскому телеканалу CNBC, что в России причина смерти устанавливается путём вскрытия, а потому посмертная экспертиза более точная, чем во многих остальных странах мира.

В эфире Радио "Комсомольская правда" Мария Захарова рассказала, что "мир захлестнула инфодемия".

В конце апреля в нескольких СМИ появилось сообщение о что российский дипломат, по информации спецслужб Чехии, прибыл в республику с ядом рицин в чемодане, чтобы отравить трёх чешских политиков, ответственных за снос памятника советскому маршалу Коневу.

Российское посольство отвергло заявления, назвав их вопиющими, а также попросило дать сотруднику дипмиссии охрану из-за поступающих угроз.

Позже первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек признал, что у Чехии нет доказательств произошедшего.

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг: прямая трансляция.Официальный представитель МИД России 28 мая комментирует актуальные вопросы внешней политики