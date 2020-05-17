17 Май 2020 2020-05-17T22:10:02+03:00

Чехия признала отсутствие доказательств о «дипломате с ядом» из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского дипломата обвинили в том, что он хотел отравить трех политиков, связанных со сносом памятника маршалу Коневу

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Полиция и спецслужбы Чехии не имеют доказательства о том, что дин из российских дипломатом якобы ввез с собой яд рицин для отравления трех политиков, связанных со сносом памятника маршалу Коневу. Такое заявление сделал вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

По словам вице-премьера, чтобы выслать российского дипломата, необходимо иметь доказательства, что в стране что-то совершается.

«К сожалению, судя по тому, как всё это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», - отметил он.

Президент Чехии Милош Земан ранее также усомнился в этих сообщениях.

Напомним, сообщение о «дипломате с ядом» появились в СМИ в конце апреля. Российское посольство отвергло заявления, назвав их вопиющими, а также попросило дать сотруднику дипмиссии охрану из-за поступающих угроз.

В то же время полиция предоставила охрану ответственным за снос памятника Коневу в Праге.

ИСТОЧНИК KP.RU