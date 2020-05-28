Мария Миронова впервые показала подросшего сына от молодого мужа

Мария Миронова по случаю своего 47-летия сделала подарок поклонникам. Актриса впервые показала своего младшего сына Федора, которого родила в сентябре 2019 года.

"Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок", - подписала трогательный кадр с малышом Мария Миронова. Невероятно красивая актриса держит маленького Федю на руках. Лицо восьмимесячного мальчика прикрывает сердечко.

Дочь Андрея Миронова также добавила хештеги: "как продлить молодость", "да вот так".

mariya_mironova_actress Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок

Поклонники кинулись поздравлять любимицу с Днем рождения, оставляя в ее адрес много теплых слов. Но все внимание публики было приковано к Феде. Судя по всему он похож на свою звездную мамочку - такой же светленький.

"Какая красивая фотография!", "Какой замечательный мужичок", "Чудесный подарок от Господа! Благословений!", "С днем рождения Вас! Счастья и здоровья Вам и такому сладкому малышу", "Счастья в руках", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что отца своего второго сына актриса предпочитает скрывать. Дочь Андрея Миронова только призналась, что вышла замуж за тезку своего знаменитого отца. Сплетники считают, что речь идет о 27-летнем актере Андрее Сороке. Коллега артистки Артем Хабаров в эфире программы "Ты не поверишь!" подтвердил, что Мария действительно вышла замуж за его друга Сороку.

Кстати, у Марии уже есть взрослый сын. Андрею Миронову-Удалову сейчас 27 лет. Он решил продолжить актерскую династию и сыграл одну из главных ролей в исторической драме "Спасти Ленинград" вместе с экс-супругом Екатерины Климовой - Гелой Месхи. Молодой человек служит в театре им. Евгения Вахтангова.