2020-05-28T14:13:20+03:00
Звезды

Мария Миронова впервые показала подросшего сына от молодого мужа

Актриса родила второго ребенка в сентябре 2019 года
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Актриса Мария Миронова.Актриса Мария Миронова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Мария Миронова по случаю своего 47-летия сделала подарок поклонникам. Актриса впервые показала своего младшего сына Федора, которого родила в сентябре 2019 года.

"Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок", - подписала трогательный кадр с малышом Мария Миронова. Невероятно красивая актриса держит маленького Федю на руках. Лицо восьмимесячного мальчика прикрывает сердечко.

Дочь Андрея Миронова также добавила хештеги: "как продлить молодость", "да вот так".

mariya_mironova_actressmariya_mironova_actress
Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок
15664 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники кинулись поздравлять любимицу с Днем рождения, оставляя в ее адрес много теплых слов. Но все внимание публики было приковано к Феде. Судя по всему он похож на свою звездную мамочку - такой же светленький.

"Какая красивая фотография!", "Какой замечательный мужичок", "Чудесный подарок от Господа! Благословений!", "С днем рождения Вас! Счастья и здоровья Вам и такому сладкому малышу", "Счастья в руках", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что отца своего второго сына актриса предпочитает скрывать. Дочь Андрея Миронова только призналась, что вышла замуж за тезку своего знаменитого отца. Сплетники считают, что речь идет о 27-летнем актере Андрее Сороке. Коллега артистки Артем Хабаров в эфире программы "Ты не поверишь!" подтвердил, что Мария действительно вышла замуж за его друга Сороку.

Кстати, у Марии уже есть взрослый сын. Андрею Миронову-Удалову сейчас 27 лет. Он решил продолжить актерскую династию и сыграл одну из главных ролей в исторической драме "Спасти Ленинград" вместе с экс-супругом Екатерины Климовой - Гелой Месхи. Молодой человек служит в театре им. Евгения Вахтангова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мария Миронова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Танцевальный челлендж Lay’s®, Pepsi® и Перекресток: кто перетанцует Дмитрия Красилова и Гусейна Гасанова?
Когда все сериалы пересмотрены, блюда из всевозможных пабликов с рецептами приготовлены, а дома чисто настолько, что можно по праву считать себя гуру уборки, наступает время размяться и как следует повеселиться!
Новости 24
В Ленинградской области открылись продуктовые и вещевые рынки
В Японии из-за коронавируса запретили кричать на американских горках
В США предложили вводить санкции за ограничение работы американских СМИ
Футбольные клубы просят пустить болельщиков на стадионы
Кипр покроет расходы на отдых для туристов с коронавирусом и их семей
Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Необходимо использовать все возможности для создания рабочих мест»
Парламентарии Алтайского края признали, наступил перелом с главной проблемой региона
У беременных с коронавирусом возможно резкое ухудшение самочувствия до критического
Генпрокуратора сможет блокировать сайты за оправдание экстремизма
Роспотребнадзор рассказал, как будут работать кинотеатры
Губернатор Миннесоты призвал остановить насилие в штате
Ралли-рейд "Шёлковый путь" не состоится в 2020 году из-за коронавируса
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
Песков заявил, что планы достроить "Северный поток 2" не менялись
Кремль: Москва в числе мировых городов, где дали достойный отпор короавирусу
Врач объяснил, почему коронавирус особо угрожает курильщикам
Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь, выйдя из германского порта Мукран
Песков прокомментировал опрос о не верящих в коронавирус: По себе скажу- эта штука реальная"
Стало известно, в какой стране живут самые счастливые и здоровые люди
Отдыхающий в Альпах король Таиланда вывез наложниц на велопрогулку
Мишустин запретил выделять деньги из субсидий на премии руководству аэропортов
Болгария готова принять туристов без результатов теста на COVID-19
В Киеве женщина натянула на голову трусы из-за требования надеть маску на почте
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
В нескольких марках сметаны нашли антибиотики и растительные жиры
Xiaomi покажет новые смартфоны и продукты на X-конференции в режиме онлайн
Москва направит повторные приглашения иностранным гостям на Парад Победы
Опрос: Четверть россиян считают коронавирус выдумкой