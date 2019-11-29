Мария Миронова болезненно отреагировала на вопрос о суррогатной матери

Мария Миронова объявила о рождении второго сына в конце сентября. Мальчик, которого назвали Федором, появился на свет в Греции. Актрису постоянно спрашивали, сама ли она родила в свои 46 лет. Вероятно, артистка настолько устала от сплетен, что решила наконец-то расставить все точки над "i".

Мария Миронова не стала засиживаться в декретном отпуске. На днях она вернулась из Лондона, где презентовала фильм со своим участием "Холоп". Актриса отсутствовала дома всего три дня, но за это время очень соскучилась по малышу. Сразу по возвращении молодая мамочка отправилась с сыном на прогулку. "Любовь моя, Федюня, три дня разлуки - это большой срок", - написала актриса в блоге, разместив фото шикарной коляски со спящим Федором.

Под снимком подписчики наряду с умилительными комментариями вновь высказали свое предположение о том, что сын актрисы родился от суррогатной матери. Они предложили Мироновой самой признаться в этом. Многие напрямую спросили звезду. "Наверное, тоже суррогатный, в 46 лет-то. Только что скрывать, сейчас это модно", "Маша, почему вы скрываете, что вам рожала суррогатная мать?", "Ничего страшного, что родила суррогатная мать. Многие так делали", - пишут фолловеры.

Мария болезненно отреагировала на провокационные комментарии. Актриса пояснила, что многие видели ее округлившийся живот. "Такт в наше время вообще отсутствует. Вы не заметили?! Много свидетелей беременности слишком, включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле уже с животом. Костюмы перешивали не раз", - отметила звезда фильма "Свадьба".

Отца своего малыша актриса предпочитает скрывать. Дочь Андрея Миронова только призналась, что вышла замуж за тезку своего знаменитого отца. Сплетники считают, что речь идет о 27-летнем актере Андрее Сороке. Около недели назад ее коллега Артем Хабаров в эфире программы "Ты не поверишь!" подтвердил, что Мария действительно вышла замуж за его друга Сороку, который сопровождал ее в московском аэропорту, куда она прилетела из Греции вместе с сыном.

Кстати, у Марии уже есть взрослый сын. Андрею Миронову-Удалову сейчас 27 лет. Он решил продолжить актерскую династию и сыграл одну из главных ролей в исторической драме "Спасти Ленинград" вместе с экс-супругом Екатерины Климовой - Гелой Месхи. Молодой человек служит в театре им. Евгения Вахтангова.