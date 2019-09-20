2019-09-20T15:02:01+03:00
Звезды

"Рожать планирую в любимейшей нами стране": Мария Миронова прервала молчание

Актриса сделала официальное заявление
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария Миронова открыла секрет, где родится ее долгожданный ребенок.Мария Миронова открыла секрет, где родится ее долгожданный ребенок.Фото: Instagram.com
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Беременная Мария Миронова наслаждается отдыхом в Греции. Вместе с ней находится и ее избранник, которого 46-летняя актриса тщательно скрывает от посторонних глаз. Однако слухи вокруг возлюбленного не умолкают и порядком надоели артистке, поэтому она решила расставить все точки над i, а также рассказала о том, где родится ее долгожданный ребенок.

Мария Миронова долго хранила молчание о своем муже, изредка высмеивая очередные домыслы. Сначала писали, что он является директором греческой судостроительной компании, потом - что это актер, который как две капли воды похож на ее старшего сына Андрея Миронова-Удалова.

Видимо, утомившись от слухов, Мария сделала официальное заявление. "Дабы рассеять все оставшиеся сомнения, хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско- японской компании, занимающейся медицинскими технологиями", - обратилась актриса к публике.

mariya_mironova_actressmariya_mironova_actress
"Рассеем Миф"
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Во избежание кривотолков она особо отметила, что ее возлюбленный - не японец. "Его имя - Андрей. И он действительно является тезкой моего сына и даже отца!", - добавила дочь Андрея Миронова.

Поделилась артистка и планами появления на свет своего второго малыша. "Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции", - сказала, как отрезала Мария.

Напомним, старшему сыну Андрею Миронову-Удалову, которого актриса родила от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым, в июне исполнилось 27 лет. Второй раз Мария Миронова вышла замуж за советника президента Российской академии наук Дмитрия Клокова. Однако после пяти лет брака ушла от второго мужа и вернулась к Удалову. Кстати, с обоими супругами после разводов артистка умудрилась остаться в хороших отношениях. Позже ходили слухи о романе Мироновой с сыном Любови Полищук, актером Алексеем Макаровым. Однако звезда эту информацию опровергала. Она говорит, что с Алексеем просто дружит, причем с детства.

Лучшие роли Марии Мироновой.Дочь Андрея Миронова не отмечает свои дни рожденияПавел ЯКОВЛЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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