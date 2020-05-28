2020-05-28T15:52:19+03:00
Звезды

Пелагея: «Я тобой перетоскую, ненаглядный мой!»

Певица Пелагея представила премьеру песни
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Певица Пелагея.Певица Пелагея.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поклонники посчитали, что, возможно, она обращается к своему еще законному мужу, хоккеисту Телегину, от которого растит трехлетнюю дочку Тасю.

Фрагмент новой песни Пелагея выложила на своей официальной странице. Некоторым показалось, что так она простилась со своим мужем, с которым больше не живет.

Слова в новой песни - словно про саму Пелагею, ее чувства.

«Я тобой переболею, ненаглядный мой. Я тобой перетоскую, переворошу. О тебе перетолкую, что в себе ношу. До небес, до бездн достану, время торопя. И совсем твоею стану, хоть и без тебя…», - Пелагея пропела с такой болью, страданием, душой, что создалось ощущение: она прочувствовала в своей жизни каждое прозвучавшее слово. Словно плач души... Родилась проникновенная и глубокая исповедь…

Вероятно, именно такие лирические композиции сейчас особенно близки певице, расставшейся с любимым человеком, который ее подвел.

Растрогал представленный фрагмент композиции очень многих.

«...и совсем твоею стану, хоть и без тебя...» - какие точные слова... Поля, а какой голос! Вы моя отдушина! - отозвались поклонники певицы. - Какая красивая песня, голос словно ручей». «Как серебряная водичка по камушкам... Красота. Чудесные, самые точные слова! Как вы тонко умеете их передать интонациями! Волна нежной грусти, Спасибо, Пелагея».

«Фрагмент песни «Ненаглядный мои », которую мы готовили для выступления на юбилее Александры Пахмутовои . Стихи Риммы Казаковои . Аранжировка - Группа ПЕЛАГЕЯ. Видео - Владимир Широков», - был подписан пост с премьерой этой композиции.

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Певица Пелагея представила премьеру песни
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ИСТОЧНИК KP.RU

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