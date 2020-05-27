Зарплаты хоккеистов уже не те: подавшая на развод Пелагея сильно потеряет в алиментах

Развод Пелагеи, который обсуждают уже несколько месяцев, должен состояться в ближайшее время: 26 мая певица подала иск в суд о расторжении брака. Так как бракоразводный процесс будет проходить не в мировом суде, то вероятнее всего, речь пойдет о разделе имущества и установлении размера алиментов.

Между тем, пара не живет вместе уже год: пока артистка воспитывает трехлетнюю дочь Таисию и занимается карьерой, хоккеист устроил личную жизнь с владелицей турбизнеса Марией Гончар. Сейчас Телегин с любовницей коротают время на изоляции в загородном доме и даже завели собаку, которую называют своим ребёнком. Говорят, все это время певица ждала инициативы от мужа, но он на развод так и не подал - тогда это пришлось сделать самой Пелагее. И если супруги не договорятся о сумме ежемесячных выплат на общего ребёнка, артистка будет получать установленные законом алименты.

- В карьере обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА и Олимпийского чемпиона-2018 в составе сборной России Ивана Телегина сейчас не самый простой момент, - на условиях анонимности рассказал kp.ru хоккейный эксперт. - В самом начале 2020 года, 4 января, в матче регулярного сезона КХЛ против "Сочи" он получил серьезную травму, потребовавшую хирургического вмешательства. Спортсмен до сих продолжает восстанавливаться после проведенной операции.

Иван Телегин на льду в составе ЦСКА. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

А на днях с хоккеистом случилась очередная неприятность: его зарплата упала более, чем на треть.

- С нового сезона во всех клубах КХЛ ввели потолок зарплат, чтобы уравнять их шансы на победу, - сообщил наш эксперт. - И клуб Ивана, столичный ЦСКА, переподписал контракт со всеми игроками, в том числе и с Телегиным. Он, конечно, торговался, долго думал, но деваться некуда - сейчас у всех такие условия. В итоге зарплата Телегина упала минимум на 30%. Если в прошлом году Иван заработал 65 миллионов рублей, то по новому соглашению за следующий сезон он заработает только 40 млн. Правда в случае выхода армейцев в финал Кубка Гагарина на карточку игроку упадут еще 20 млн рублей, но гарантий тут нет.

Тем временем, Пелагея может претендовать лишь на 16,5% от дохода мужа. Дело в том, что у Ивана двое детей - на певице он женился вскоре после того, как его бывшая подруга Евгения Ноур родила ему сына Марка. По закону, на двух наследников отец должен в общей сложности перечислять 33% от своей официальной зарплаты. Таким образом, артистка может претендовать на 6,6 миллионов в год (в месяц это 550 тысяч рублей). Если бы она развелась в прошлом году, сразу после фактического расставания с мужем, то годовая сумма алиментов была бы значительно выше - около 11 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Проклятие красного кресла»: Все наставницы шоу «Голос» развелись с мужьями

Пелагея, Полина Гагарина и Ани Лорак остались в одиночестве (подробности)