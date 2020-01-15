Мама Пелагеи о ее разводе с Телегиным: Моя дочь никогда не была ни разлучницей, ни ревнивицей сумасшедшей

В конце прошлого года Пелагея объявила о расставании с мужем и отцом своей двухлетней дочки, форвардом ЦСКА Иваном Телегиным. О том, что происходит в звездной семье, мы поговорили с мамой певицы (и ее продюсером) Светланой Хановой.

«Поля никого не уводила»

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки. Несмотря на то, что любой развод - малоприятный процесс, мы надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно», - написала Пелагея в Инстаграме.

Несмотря на сообщения СМИ о том, что муж певицы ушел к тусовщице Марии Гончар (их общее фото облетело интернет), причина разрыва - не Мария. Пелагея и Иван не живут вместе уже полгода.

p> В хоккейной тусовке Телегина называют сердцеедом, он всегда окружен поклонницами. Его роман с Пелагеей в 2016 году развивался стремительно. Всего через полтора месяца после знакомства спортсмен сделал ей предложение. Пара расписалась, когда певица уже ждала дочку Таисию. Сыну Телегина от другой женщины тогда было всего несколько месяцев. Артистка сияла от счастья, а бывшая девушка хоккеиста Евгения ходила по ток-шоу и рассказывала, что Иван бросил ее беременную ради Пелагеи. Потому сегодня многие заговорили о «законе бумеранга». Судачат и о том, что якобы причина разрыва - беспричинная ревность артистки к мужу. О распаде семьи и не только я спросила маму Пелагеи.

mari_gonchar Мария Гончар

- Наша сторона приняла интеллигентную позицию - ничего ни о ком не говорить, - сообщила «КП» Светлана Ханова.

21 января дочке Пелагеи и Ивана Таисии исполнится три года. Фото: instagram.com/pelageya_insta

- Вам неприятны обсуждения?

- Было неприятно, когда первый раз Полю оболгали. А сейчас это продолжение.

- Оболгали, когда написали, что она увела Телегина из семьи?

- Ну да. Она его не уводила из семьи. Поля никогда бы не увела, тем более от маленького ребенка. Это же подлость. Семьи не было. Та девушка уехала из Москвы и жила в другом городе. Иван был свободным человеком. Мальчик (сын от другой девушки) родился 4 февраля. Поля с Иваном познакомились в конце февраля. Возникли взаимные чувства, в конце апреля она забеременела. Свадьба была в июне. Все близко, быстро... А говорят, что Поля увела его у беременной женщины. Это не так. Та девушка подкорректировала факты, и вся история стала выглядеть некрасиво. Иван не собирался жениться на той стриптизерше. Она уехала в другой город и там рожала, а потом придумала сказку. Надо было Ивана припереть к стенке - она пошла к адвокату, и они сделали шоу по сценарию. Возможно, она и ее адвокаты на ток-шоу еще и заработали.

Поля по ток-шоу не ходит. Она никогда не была ни разлучницей, ни ревнивицей сумасшедшей. Она нормальная живая женщина. Ну так сложилось. Два характера, две сильные личности... Будет дальше жить и растить дочку. Я не вмешиваюсь, не даю ей советов. Я ее продюсер в творчестве, но не в жизни.

Брак Телегина и Пелагеи продержался три года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поддержал Нагиев

- Рассказывали, что Дмитрий Нагиев ее успокаивал, когда она расплакалась из-за разрыва с Телегиным...

- Она просто волновалась: были технические сложности, нервная ситуация. Прямой эфир, а ей петь с двумя финалистами «Голоса». Причем даже репетиций не было. Еще и подпевала она на каком-то кавказском языке. Второй куплет на киргизском языке пела. А ей текст только прислали, она в гримерке его учила. И текст там трбрбрр...

Да, Нагиев ее поддержал. Может быть, он тоже подумал, что она нервничает из-за развода, а на самом деле вот из-за чего. Поля и в жизни такая, какой вы видели ее на «Голосе», - простая, искренняя, хохотушка. Естественная...

- Каким Иван Телегин был зятем?

- У нас с ним хорошие отношения. Мы поздравили друг друга с Новым годом.

Это их решение. Склоки случаются, когда в деньги все упирается. Но здесь-то этого нет. Думаю, они договорились обо всем. Ваня абсолютно нежадный.

В Москву с кошкой и чемоданом

- Вы помогали Пелагее справиться с драмой в семье?

- Она сильнее и мудрее меня в этом плане. Даже когда она была маленькой, к ней приходили мои знакомые, молодые мамы, за советом, как им справляться с детьми. И потом говорили: мол, Поля все разложила по полочкам. Я думала: если с музыкой у нее не получится, то из нее выйдет хороший психолог.

У меня с ней как с ребенком проблем вообще не было. Она года в два просила, чтобы я ее в угол поставила. Я говорю: «Зачем?» Она: «Всех детей ставят. А ты почему не ставишь?» А не за что!

- У нее это уже второй развод (в 2010 году певица сыграла свадьбу с режиссером шоу Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем, пара рассталась в 2012-м. - Ред.). Первый был таким же спокойным?

- Да, они спокойно разошлись. Я тоже расходилась, у меня легко это было, потому что, когда видишь, что жизнь не такая, какую ты хотела, то лучше разбежаться.

- А вы больше не вышли замуж?

- Я разошлась (с отцом Пелагеи. - Ред.), а дальше мне надо было Полей заниматься. Тогда было страшное время, 90-е годы. Я - театральный режиссер по образованию - и дочка приехали из Новосибирска в Москву с одним чемоданом и кошкой. Мы никому не были нужны. Поля больше года училась в Москве в общеобразовательной школе, но при этом ее не было в списках, потому что у нас не имелось прописки. Зато она выступала. В 11 лет дала сольный концерт, и там ее увидел режиссер Александр Калягин. Он был поражен! Представляете, Калягин пошел к Лужкову, рассказал, что есть такая талантливая девочка, а при этом болтается бомжихой. И на заседании правительства Москвы был решен вопрос с нашей пропиской. Потом еще и квартиру дали, но взамен новосибирской.

До этого я за 10-летнюю Полю подписала контракт с продюсером. Как мне было страшно, Боже! Мне казалось - все, нас в рабство отдадут. Но это был Игорь Танких, в хорошем смысле чокнутый на музыке (он был продюсером группы «Ва-банк»). Мы остались в прекрасных отношениях до сих пор.

- Продюсер давал вам деньги на раскрутку?

- Нет! Он платил нам за съемную квартиру и все. И чтобы мы с голоду не померли. Один раз нам дали деньги на костюмы. А так костюмы до сих пор я делаю своими руками. Все, что Пелагея носит красивое, - это я делаю сама. Зато мы никогда ни от кого не зависим.

КСТАТИ

Успешнее, чем Началова

- Поразительно, что в 90-е Пелагея стала звездой благодаря народным песням. А ведь тогда был в моде шансон, блатняк...

- Когда мы начинали, мне музыканты знакомые говорили: «Что ты делаешь, ведь никому это не надо вообще!» Жанр народной песни был на уровне плинтуса. Его не любили, ненавидели, отовсюду гнали. Но все получилось. И сейчас у Поли очень много последователей. У нас на концерте всегда «шесть плюс»: к Поле ведут детей, чтобы она их «благословила»...

На этом кадре Пелагее 11 лет. Фото: Скриншот видео

- Юля Началова тоже с детства пела, но так и не стала звездой.

- Юля - моя любовь, она в одно время с Полей появилась. Она такие мелизмы выпевала, которые просто никому не снились! Но она пела по большему счету американскую музыку, которая здесь не нужна. С русскими текстами, но музыка-то американская. Да, у Началовой папа тоже профессионально дочкой занимался, был ее продюсером, и все они делали правильно, кроме одного: они не поняли, что в нашей стране эта музыка не будет популярна.

- А репертуар Пелагеи чем слушателей подкупил?

- Мы держимся на народных песнях, которые подаем в новой аранжировке. Когда Поля стала петь народное, я поняла, что нужна современная подача, своеобразный фолк-рок. Я терпеть не могла вот это народное академическое (напевает окая): «Молодой агроном не уходит…» Одна беда: все красивые русские песни про то, как все умерли и никогда не вернутся (смеется). И все это на много куплетов, страсти эти расписываются... А веселая песня одна - «Валенки». Поэтому без нее ни один концерт Пелагеи не обходится.

Кстати, мы же сами собрали коллектив свой, у нас целая группа музыкантов. Когда было решено создавать группу под Полю, я подумала, а зачем нам дядьки взрослые? Они и девочка – это как-то пошло выглядит. А не взять ли таких же по возрасту музыкантов?! А поскольку мы знали таких несколько человек ребят, они все были лауреаты международных конкурсов по игре на своих инструментах, их и пригласили. Поле было 14 лет, а нашему гитаристу 15. И вот они и еще другие по сей день вместе работают в составе группы «Пелагея».

А причина того, что всё получилось - в первую очередь, это личность Поли. Ее характер, то, что она ни на кого не похожа, нестандартной внешности. Вроде и русская внешность, но в то же время ее сразу можно узнать, есть черты такие специфические – что это точно Поля! Она не ведет себя как стандартная звезда. Она простая, искренняя хохотушка. Естественная. Доброжелательная очень. У нее эмпатия развита чрезвычайно просто, с детства. Такой человек, душевный, светлый. И это все со сцены, через экран ловится людьми, считывается. И не получилось бы, если бы она была другой. Идея подавать народные песни в новой аранжировке – да, хорошая, это моя заслуга. Но ее мало бы было. С другим человеком эта хорошая идея в ноль бы превратилась. А здесь, наоборот, получилось. И еще важно, что Поля не взрослой пришла на сцену, а именно ребенком. Она не притворялась, и её полюбили тысячи людей еще маленькой девочкой…

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