Очередная буря в тусовке: Катя Гордон ополчилась на звезд российского шоу-бизнеса

Самоизоляция продолжает срывать маски и крыши у богатых и знаменитых: после онлайн-дуэлей Михалкова с Познером, Шнурова с Пригожиным и Уткина с Соловьевым слово взяла Катя Гордон. Поскандалившая несколько месяцев назад с Валерией юристка на этот раз прошлась широким гребнем по российскому шоу-бизнесу, обвинив звезд в наживе на простых обывателях.

Поводом для скандала стал очередной розыгрыш денег в Инстаграме: сразу несколько популярных блогеров и знаменитостей - Ксения Бородина, Алена Шишкова, Лена Темникова, Айза, Рита Дакота и другие - запустили челлендж.

- Не буду тянуть, скажу, как есть. Ребята, сейчас исполнится чья-то мечта! Делим 700 тысяч на семерых. Подпишись на 20 человек, будь активен на наших страничках, ставь лайки и уже через 24 часа мы переведем первые 100 тысяч, - объявила каждая из звезд Инстаграма, синхронно опубликовав фото у себя на страничке фото с дольками арбузов для привлечения внимания.

Эта привычная уже активность, призванная увеличить количество подписчиков и особенно популярная на карантине, почему-то глубоко задела Катю Гордон.

- Не буду тянуть, скажу, как есть, - передразнила авторов конкурса закаленная в баталиях блондинка. - Российский шоу-бизнес - это днище. Это прям дно, не меняющее текст, когда зарабатывает на вас. Рокеры, попсовики, шоумены получают на карту бабки и говорят вам, как есть. Большинству из них плевать на суверенитет, поправки, цифровизацию, обязательное вакцинирование... Они просто жрут арбуз и говорят, как есть. Им плевать на вас, они продажные арбузники. Задолбали, ... на параде (тут в рифму Гордон добавила нецензурное слово. - Ред.). Подпишитесь на них, а то они нелепо фотографируются, выполняя техзадание с арбузами и постят одинаковый текст.

Поначалу из 20 авторов юристка перечислила 18, но спустя несколько часов отредактировала список, убрав еще двоих. Никто из перечисленных в публичную склоку с Гордон пока не вступил, а вот подписчики поддержали ее выпад. "Наконец-то хоть кто-то их пристыдил! Очередной лохотрон, противно смотреть", "Давно известно - никто ничего не получит, только подписчиков разводят", "Лучше бы больным детям деньги перевели", "Бездумные одинаковые посты у людей с многомиллионной аудиторией", - возмутился народ.

ВОПРОС - РЕБРОМ

В чем проблема с этими конкурсами?

Казалось бы, все просто: хочешь - участвуй, не хочешь - не участвуй. Но подобные розыгрыши, как говорят эксперты, могут быть опасны для обеих сторон: как участников, так и организаторов. Более того: многие юристы считают такие конкурсы вне закона.

- Этот многолетний прием "подпишись и выиграй" работает до сих пор, хотя использовался он еще на заре социальных сетей: многие паблики "ВКонтакте" так набирали людей, - говорит Даниил Запятой, директор департамента спецпроектов агентства «Социальные сети». - Основная проблема для участников в том, что проверить честность такого розыгрыша практически невозможно, а для организаторов - что вместо живых людей к ним приходит очень много "профессиональных" халявщиков, и как только акция завершается, происходит массовая отписка.

Тем не менее, такие конкурсы блогерам обходятся дешевле, чем привлечение подписчиков только лишь на свою страничку. В среднем, по словам Даниила Запятого, на привлечение одного подписчика в Инстаграме с помощью рекламы уходит 50-100 рублей. Но если блогеры платят вскладчину, то результат благодаря условию "подпишись на всех" они получают на полную сумму. Таким образом, если деньги разыгрывают 20 инстазвезд, то стоимость привлечения одного подписчика уменьшается в 20 раз и составляет всего 2,5 - 5 рублей.

- Кроме того, есть еще одна тонкость, на которую часто обращают внимание юристы, - продолжает Даниил Запятой. - По сути, выигрыш с помощью генератора случайных чисел является лотереей, а в нашей стране все лотереи должны иметь лицензию, с выигрыша надо платить налоги и так далее. Но видимо, контролирующие органы пока не добрались до розыгрышей в Инстаграме. Другой, "правильный", пример конкурса можно увидеть у Юрия Дудя. В конце каждого выпуска он объявляет приз за лучший комментарий или вопрос - в этом есть творческая составляющая, и такой розыгрыш точно не противоречит закону.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

А чего они все собачатся?

- Социальные и политические психологи знают, что демократия и уважительное общение между людьми возможно только в мирные и сытые периоды жизни общества. В конфликтах просто нет смысла: у каждого своя «поляна», свой гарантированный источник дохода, уверенность в завтрашнем дне, - объясняет психолог, профессор Андрей Зберовский. - Но если возникает стрессовая ситуация, и материальные ресурсы истощаются, это автоматически означает, что кто-то кого-то начнет финансово притеснять, залезать на чужую «поляну». И вот тут маски приличия сбрасываются - начинается обычная борьба за власть и ресурсы.

В мире шоу-бизнеса действуют аналогичные законы. Исчезновение доходов от концертов, корпоративов и так далее заставляет селебрити искать новые источники денежных поступлений. Повышается значимость доходов от рекламы, в том числе – в социальных сетях. Для того, чтобы привлекать крупных рекламодателей, важно убедить их в том, что я – самый-самый из всех! Для этого нужно повысить свой рейтинг и авторитет. Тут уже нервы не выдерживают, и публичное выяснение отношений по схеме «бей своих, чтобы чужие боялись» помогает занять более высокую позицию в иерархии тогда, когда играть в равенство и братство уже просто невыгодно.

Поэтому резкая активизация скандалов между российскими селебрити может являться ничем иным как перераспределением статусов и власти в период дележки заметно оскудевших денежных потоков. И психология демократии здесь уступает психологии авторитарности, когда чужое мнение подавляется своим авторитетом, а право иметь свое мнение остается лишь у немногочисленной группы тех тяжеловесов, что сумели завоевать это право в публичных скандалах.

Из каждого нового кризиса общество всегда выходит с новой системой авторитетов, и сейчас знаменитости определяют, кто из них окажется для общества самым авторитетным. Тот и получит больше различных дивидендов, когда уйдет коронавирус.