«Невечная мерзлота»: Ученые отмечают признаки приближающейся климатической катастрофы

Термокарстовые пустоты способны значительно усилить таяние вечной мерзлоты в процессе изменения климата. Об этом говорится в опубликованном в Nature Communications исследовании группы ученых из Германии и Норвегии, проведенном в рамках проекта PERMANOR, возглавляемого Университетом Осло.

Температура воздуха повышается в высоких широтах и в высокогорьях, приводя к оттаиванию вечной мерзлоты в этих районах. Термокарсты возникают в результате таяния подземного льда, вызывая оседание поверхности и усиление таяния вечной мерзлоты.

По мнению экологов, это быстро приведет к выбросам значительных объемов углекислого газа и метана и, как следствие, резкому потеплению атмосферы и ускорению климатической катастрофы.

Для демонстрации катастрофического процесса были разработаны компьютерные модели, чтобы определить влияние термокарстовых процессов на вечную мерзлоту в самых северных областях Сибири.

При умеренном потеплении термокарстовые процессы способны замедлить оттаивание, однако в случае значительного повышения средних температур деградация криолитозоны усилится.

Оказалось, что к концу столетия может оттаять даже "устойчивая" вечная мерзлота в Северо-Восточной Сибири, где сейчас температура почвы составляет -10 градусов.

Напомним, 15 мая экологи всего Мира отметили Международный день климата, призванный привлечь внимание к экологическим проблемам, которые возникают по вине человека.