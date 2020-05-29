Без концертов и съемок голодать не будут: семьи Джигана, Седоковой, Кончаловской ушли в бизнес

Пока нет концертов, заказников, съемок и других культурно-массовых мероприятий – звезды проводят время по-разному. Большинство погрузились в домашние хлопоты, онлайн проходят кинопробы или репетируют спектакли, записывают новые хиты. Есть артисты, которые начали развивать бизнес-проекты.

Джиган на волне шумихи вокруг развода мог бы стать королем заказников. Музыкант быстро сориентировался: провел переговоры с Тимати – и вот уже в доставке Black Star Burger фирменная еда от Джигана. Упаковка брендирована той самой нецензурной фразой Джигана, которую он напевал в прямых эфирах из Америки, отмечая рождения наследника – «о***ый хавчик». В набор за 599 рублей входит – бургер, два куриных крыла, картофель, четыре сырных шарика и кола. Джиган будет получать процент с продаж фирменного набора. В ожидании концертного сезона Денис записывает треки. А его жена Оксана Самойлова, продав в социальных сетях рекламы почти на 10 миллионов рублей, делает дорогостоящий ремонт в своей косметологической клинике – открытие к середине лета.

Анна Седокова продает не только спортивные костюмы, но и вот такие кружевные комбинезоны.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Седокова без дела не скучает – дописала книгу о личной жизни, получив за это гонорар с шестью нулями. А теперь певица бросила все силы на развитие бизнеса – производство и продажу через интернет-магазин одежды собственного бренда. Седокова рада: «Раньше меня поздравляли с выходом новой песни, сейчас с выходом нового костюма и абсолютным рекордом продаж!» Костюмы у певицы по 8 – 9 тыс. руб. Анна говорит, что читает много умных книжек (скачала на днях 16 штук по бизнесу), слушает лекции и посещает онлайн тренинги – учится зарабатывать у экономистов, а притягивать деньги и быть счастливой у психолога: «За время карантина я прослушала более 150 лекций по психологии с различными теориями и практиками и все они сходятся в едином! Если не хочешь потерять – цени». Седокова объясняет, что себя нужно радовать, визуализировать свои мечты. А сама она на днях смогла погасить 10 часть ипотеки досрочно и завела программу, которая считает траты. Анна работает теперь с утра до позднего вечера – ушла в бизнес с головой.

На Елене Летучей топ из ее магазина за 6500 рублей и юбка за 5800.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А у телеведущей Елены Летучей в ее интернет-магазине цены такого же звездного уровня, как у Седоковой. В «летучем магазине» купальники по 6500 руб, вечерние платья от 17 тысяч. Хотя без работы Летучая во время пандемии не осталась — на ТВ выходят ее проекты.

Мария Михалкова-Кончаловская похудела сама и теперь открыла бизнес-проект, где учит этому других.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария с 1 июня начинает новый марафон похудения. Занимается Мария Михалкова-Кончаловская этим бизнесом с профессиональной командой. Мария обещает клиентам – минус 10 кг в месяц всего за 700 рублей в неделю. Тарифы разные, психологи и диетологи раздают советы, а глава бизнеса рассказывает о своем успешном опыте похудения. Мария вспоминает как похудела сама: «Я ходила на сеансы к психологу, мы работали над моей самооценкой и мотивацией. Диетолог подобрал мне рацион 1700 ккал в день. И, конечно, я ходила к фитнес-тренеру…». Каждому клиенту Мария обещает программу из нескольких компонентов: питание, психология, медитация и управление энергией. Ну и Михалкова-Кончаловская хвалится достижениями клиентов своей программы «Худеем дома»: конкуренция в этом бизнесе огромная. Мария говорит, что и своего любимого мужчину кормит исключительно по правилам ЗОЖ.

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