2020-05-28T17:23:49+03:00
Спорт

Болельщиков пустят на футбол

Но заполняемость трибун должна быть не больше 10 процентов от вместимости стадиона
Сергей КИРИЛЛОВ
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Заполняемость трибун должна быть не больше 10 процентов от вместимости стадионаЗаполняемость трибун должна быть не больше 10 процентов от вместимости стадионаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как известно, возобновление чемпионата России по футболу в Российский Премьер-лиге намечено на 21 июня. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин разрешил с 1 июня профессиональным спортсменам, включая футболистов, тренироваться на стадионах и спортивных базах города. А сегодня Роспотребнадзор сообщил, что после возобновления чемпионата позволит клубам пускать на трибуны своих стадионов и болельщиков. Но только в первое время их может быть не более 10 процентов от посадочных мест.

Кстати, о том, что московские клубы обратились с просьбой разрешить пускать на матчи зрителей, в интервью «КП» рассказал член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин. Он, кстати, предложил в первое время отдать предпочтение только обладателям абонементов, которых в «Динамо» 4 000. О больших убытках при матчах без зрителей говорил и владелец «Спартака» Леонид Федун, называя общие потери для клуба в 1,5 млрд рублей. И в Роспотребнадзоре их услышали.

Если посмотреть на арены команд Премьер-лиги, то больше всего зрителей сможет запустить к себе на «Газпром Арену» «Зенит» - 5 660 человек. Сделав простейшие математические вычисления, вы сможете понять на какой стадион сколько пустят болельщиков.

Вместимость арен

«Газпром Арена» («Зенит», СПБ) - 56 600

«Волгоград Арена» («Ротор», Волгоград) - 45 500

«Казань Арена» («Рубин», Казань) – 45 300

«Открытие Арена» («Спартак», Москва) – 45 300…

«ВЭБ Арена» (ЦСКА, Москва) – 30 000

«РЖД Арена» («Локомотив», Москва) – 27 000

«ВТБ Арена» («Динамо» Москва) – 26 000

ИСТОЧНИК KP.RU

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