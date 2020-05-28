Прогноз Центробанка: часть россиян станут банкротами из-за пандемии

В Центробанке оценили экономические последствия карантинных мероприятий. Выводы печальны. Экономика остановилась, доходы компаний и граждан упали, и это приведет к череде банкротств.

УДАР ПО ВСЕЙ БИЗНЕС-ЦЕПОЧКЕ

Если в прошлый кризис сначала рушились банки, и уже в них теряли свои деньги люди и бизнес, то теперь все наоборот - в сложной ситуации оказались заемщики из реального сектора. И часть из них не смогут расплатиться по долгам перед банками.

«Негативное влияние пандемии действует по всей производственно-сбытовой цепочке. Потери в доходах возникают не только у конкретного предприятия, но и у его работников, поставщиков, подрядных и обслуживающих организации , бюджетных органов и внебюджетных фондов, финансовых организации , клиентами которых являются предприятие и его сотрудники», - подчеркивают в ЦБ.

Это уже привело к тому, что два миллиона граждан обратились в банки за кредитными каникулами. Как считают в ЦБ, не все из них смогут вернуться в нормальное платежное русло. Часть неизбежно станут банкротами.

«По мере расширения влияния пандемии на экономическую активность начинают реализовываться кредитные риски. В апреле резко возросло число реструктуризации кредитов как корпоративных заемщиков, так и населения. Часть заемщиков не смогут восстановить свое финансовое положение, и банки будут вынуждены списывать кредиты», - делают вывод в Центробанке.

Напомним, всего россияне должны банкам больше 17 трлн рублей. Примерно 40% - это ипотека, остальное - розничные кредиты.

«Уровень долговой нагрузки домохозяйств (определяемый как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) на 1 апреля 2020 года достиг 10,9%. Это максимальное значение за все время наблюдении », - уточнили в ЦБ.

Но это средние значения. Есть семьи, у которых кредитов нет вовсе. При этом четверть российских заемщиков отдают банкам больше 80% ежемесячного дохода. Средняя задолженность на семью сегодня составляет 300 тысяч рублей. Доля просроченных платежей пока минимальна - около 7,5%. Но она начнет быстро расти после завершения программы кредитных каникул осенью этого года.

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