Чтобы победить безработицу, людей будут отправлять в стройотряды и на картошку

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил комплекс мер по поддержке трудящихся оказавшихся в сложном положении из-за коронаваруса. О своих предложениях он рассказал 27 мая на совещании с участием президента России Владимира Путина.

В 3 раза увеличить минимальный размер пособия по безработице

Первая идея министра – поднять минимальный размер пособия тем, кто не может устроиться на работу. Сейчас это всего полторы тысячи рублей. Но по согласованию с президентом, сумму увеличили втрое – до 4,5 тысяч. Причем сделали это задним числом, с 1 мая. Пока увеличенное пособие будут платить 3 месяца, то есть до августа.

Важно, что эта мера коснется всех, кто получал маленькое пособие. Еще в первом своем обращении к гражданам Владимир Путин объявил о повышении пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) – для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, то есть остался без работы из-за коронавируса. Они получают по 12 130 в месяц с апреля по июнь, и решено продлить срок выплат еще на 3 месяца. А теперь вырастут и доходы тех, кто на бирже труда давно.

Индивидуальные предприниматели получат по 12 130 рублей

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были закрыть свое дело из-за пандемии коронавируса, должны получать максимальное пособие по безработице – те самые 12 130 рублей. Независимо от стажа и прочих факторов, влияющих на размер пособия в «мирное» время. Эту меру также предлагается установить на 3 месяца.

Министр труда Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Выплат для безработных родителей станет больше

Есть в семье есть дети до 18 лет и родители потеряли работу, то им положено пособие 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. Но сейчас такая мера касается только тех, кто лишился работы после 1 марта. Министр Котяков предложил расширить действие этих выплат и на тех, кто оказался без работы до 1 марта.

- Сегодня более 140 тыс. безработных получают эту доплату почти на 230 тыс. детей, сказал он. - Тех же, кто не был трудоустроен еще до 1 марта, почти в 4 раза больше. По нашим оценкам, это 510 тысяч граждан, которые воспитывают 840 тысяч детей.

И эту меру поддержки вводят пока на 3 месяца.

Удаленку — в кодекс

Понятия удаленной и комбинированной (сочетание удаленной работы и работы в офисе) занятости должны быть закреплены в Трудовом кодексе.

- Ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работу именно в таком формате и после снятия ограничительных мер, — пояснил министр.

По его словам, сейчас около 5,6 млн человек в России работают в удаленном режиме.

К общественным работам относятся, например, озеленение территорийФото: Иван МАКЕЕВ

Безработным - общественные работы

Тем, кто из-за коронавируса оказался без работы или под риском увольнения, будут предложены общественные или временные работы — в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Найти для людей общественное полезное занятие будет задачей работодателя. Взамен ему компенсируют часть затрат на оплату труда.

Взяться за метлы и грабли потенциально могу полтора миллиона россиян – именно столько, по словам министра Котякова, оказались сейчас в режиме простоя. Еще 1,3 млн работают неполный день или неполную неделю, а 280 тысяч человек отправили в неоплачиваемый отпуск.

К общественным работам относятся, например, строительство домов и дорог (чем не советские стройотряды) и сельскохозяйственные работы (поездка на картошку в чистом виде), а также, озеленение территорий, уход за стариками и инвалидами, сбор отходов и многое другое.

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