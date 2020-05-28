«Какая липосакция!»: Надежда Бабкина ответила на обвинения, примерила образ блондинки и удивила результатом подтяжки

Надежда Бабкина выглядит отлично, что дает повод стилистам экспериментировать с ее образом. Надежда Георгиевна на последних эфирах «Модного приговора» была в ярких пиджаках – цвета модной куркумы, в оранжевом и любимом красном. У Бабкиной яркий модный макияж, она примиряет новые образы и выглядит сногсшибательно. Оказалось, что ей к лицу и белые локоны. Появились и те, кто недоумевает: как артистка смогла так быстро восстановиться после месяца в больнице? Напомним, что Надежда Бабкина была госпитализирована с диагнозом вирусная пневмония, провела месяц в больнице и целых две недели в реанимации.

Вполне естественно, что 90% поклонников артистки поздравляют ее с быстрым возвращением на работу после тяжелой болезни. Но есть и хейтеры, которые активны и новые фото Надежды Георгиевны в соцсетях сопровождают странными комментариями: «Как так после больницы помолодела и похорошела?» или «Обидно, что такая женщина и врет…»

Бабкина на днях разоткровенничалась с коллегами: она читает, что пишут о ней после выписки – удивляется тому, какие сомнения появляются у людей. Артистка говорит, что даже иногда разговаривает с человеком и видит сомнение у него в глазах. Максим Галкин в программе «Сегодня вечером» выразил мнение друзей и коллег: «Никто не сомневался, что Бабкина болела! Но ты очень хорошо выглядишь – Бог наградил хорошей генетикой и выживаемостью…»

Надежда Бабкина за последние месяцы скинула больше 20 кгФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Слухов странные: самые невероятные о том, что Бабкина сделала за это время омолаживающую операцию или липосакцию. «Ты можешь мне сказать, что такое липосакция?» - обратилась Бабкина к Александру Васильеву. «Это когда жирок отсасывают!» - пояснил он соведущей по «Модному приговору». «Где мне его взять?» - резонно удивилась Бабкина. Ведь к 70-летию, которое Бабкина отмечала в марте, она скинула за три месяца 22 кг и весила 82 кг. Удалось добиться столь серьезного результата Надежде Георгиевне, благодаря интервальной диете: «Восемь часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом шестнадцать часов не ешь!» А в больнице руководитель ансамбля «Русская песня» еще скинула – так что теперь ни грамма лишнего веса.

Надежда Георгиевна говорит: «Было бы счастье, если бы не болела! Я в жизни никогда не врала!» Странно, что народной артистке приходится оправдываться. Тем более, что известно в какой клинике проходила лечение звезда и насколько тяжелым было течение заболевание. На момент госпитализации у артистки было поражено 80 % легких. После перевода из реанимации палату врач сообщил звезде, что ситуация была критическая. «Надь, теперь мы можем тебе сказать - пять процентов жизни тебе оставалось...» - передала слова врача Надежда Бабкина.

Поддержка и опора Надежды Бабкиной — гражданский муж Евгений Гор

Артистка сейчас ездит на курс реабилитации в клинический госпиталь Лапино: проходит дыхательную гимнастику, физиопроцедуры и другое лечение. Ну а ее цветущему виду тоже есть объяснение. Накануне юбилея Надежда Бабкина в «Секрете на миллион» признавалась, что меньше года назад сделала пластику: «Я делала круговую подтяжку лица. Готовила себя морально десять дней - должна быть правильная подготовка». Бабкина осталась довольна результатами: помолодела! Но хирург сразу обещал Надежде Георгиевне, что окончательный эффект после операции будет достигнут через год и восемь месяцев. Так что вскоре артистка помолодеет еще больше – вот такой отдаленный результат у омолаживающей операции. А на днях, когда Бабкина примерила на съемке белые локоны – еще лет пять скинула! Коллеги смеются: ждем новых невероятных предположений о преображении казачки Нади.

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