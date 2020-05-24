2020-05-24T00:55:21+03:00
Звезды

"Резиновые куклы с застывшими лицами": неудачное фото Бабкиной и Успенской крупным планом напугало россиян

Пользователи соцсетей не оценили вечную молодость звезд на восьмом десятке [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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Пользователи соцсетей разглядели изъяны во внешности подруг-артисток.Пользователи соцсетей разглядели изъяны во внешности подруг-артисток.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Надежда Бабкина и Любовь Успенская - одни из самых моложавых артисток в нашем шоу-бизнесе. Что позволяет певицам, приблизившимся к восьмому десятку (Бабкина недавно отметила 70-летие, Успенская на 4 года младше), сохранять цветущий вид - чудеса пластической хирургии или тщательный уход - вопрос открытый. Тем не менее, вопреки законам природы, звезды с каждым годом становятся все краше.

Не исключено, что пару десятков лет помогает скостить грамотно выставленный профессиональный свет, который непременно используют на съемках телешоу и фотосессиях для глянцевых журналов. Однако, на записи передачи "Сегодня вечером" для Первого канала, посвященной Надежде Георгиевне, главная героиня сфотографировалась на память с Любовью Залмановной, видимо, без помощи осветителя. Результат оказался не самым удачным: на снимке крупным планом внимательные пользователи соцсетей разглядели все недостатки и возрастные изменения подруг-артисток.

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Программа посвящена моей дорогой @ngbabkina Я безумно ее уважаю и люблю! За тонкую душу, за умение поддержать в сложных ситуациях, и словом, и делом. За то, что она действительно неповторимая! Как артист, как человек!
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"Два надутых и обезображенных до безобразия лица. Как куклы из секс-шопа!", "Девочки 70-летние, ну-ну", "Как ужасно, когда перебор в пластике. Бабкина уже, как Донателла Версаче", "Успенская похожа на Майкла Джексона", - набросились на певиц диванные критики. А некоторые и вовсе решили, что Бабкина весь апрель провела в больнице из-за очередной омолаживающей операции. "Зачем она скрывала очередную пластику и врала, что болела?", - задаются вопросом критики.

Между тем, Надежда Георгиевна действительно похорошела после болезни. Из-за нескольких дней в медикаментозной коме, питаясь через зонд, певица скинула 10 килограммов, а кроме того, смогла набраться сил благодаря долгому и столь редкому перерыву в работе. Главное опасение Бабкиной - что болезнь отберет ее голос - к счастью, не подтвердилось. Публика уже не раз убеждалась, что королева народной песни поет вживую также хорошо, как и раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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