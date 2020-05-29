2020-05-29T10:59:05+03:00
Экономика

Печальный итог карантина: доходы упали у 61% россиян

А каждый восьмой полностью лишился заработков
Евгений БЕЛЯКОВ
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Когда начался режим самоизоляции, доля респондентов, которые полностью лишились доходов, была максимальнойКогда начался режим самоизоляции, доля респондентов, которые полностью лишились доходов, была максимальнойФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным Высшей школы экономики, две трети граждан ощутили последствия пандемии на собственном кошельке. Их доходы либо снизились, либо исчезли вовсе. Лишь треть населения сохранила статус-кво. И только полтора процента счастливчиков заявили, что стали получать больше (подробнее - см. графику).

С одной стороны, опрос показывает степень реальной безработицы в стране. 13,5% трудопособных россиян, оказавшихся без заработков, - это 10 миллионов человек. А не 1,9 миллиона официальных безработных, о которых недавно рапортовал глва Минтруда Антон Котяков.

С другой, число сидящих на мели за последний месяц уменьшилось. К примеру, в конце марта, когда начался режим самоизоляции, доля респондентов, которые полностью лишились доходов, была максимальной - 23,7%. Но постепенное снятие карантинных мер снизило эту цифру почти вдвое.

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Примечательно, что похожие, но чуть более оптимистичные, данные приводит в своем обзоре Центробанк. Социологи, нанятые ЦБ, выяснили, что финансовое положение за время пандемии ухудшилось у 43% опрошенных. Эти люди либо потеряли работу, либо им сократили зарплату. 54% заявили, что их материальное положение не изменилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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