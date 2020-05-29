2020-05-29T15:25:13+03:00
Политика

Политолог Александр Охрименко: Скандалом с картинами Репина и Айвазовского маскируют хищения Порошенко на 2 млрд!

В пятницу, 29 мая, экс-президента Украины вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о незаконном вывозе 42 картин всемирно известных художников
Игорь ЯКУНИН
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Порошенко, якобы законно, купил картины которые вывез за границу.Порошенко, якобы законно, купил картины которые вывез за границу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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За Петром Алексеевичем опять пришли. Вернее, за его коллекцией картин в количестве 42 штук стоимостью в несколько миллионов долларов. Пришла опергруппа Государственного бюро расследований (ГБР). Следователи с оперативниками нагрянули в киевский музей им. Ивана Гончара. Ну, так, картины посмотреть, повестку пятому президенту страны вручить. Чтобы он под запись объяснил, зачем пытался вывезти полотна Айвазовского да Репина из незалежной - без оформления разрешений в Министерстве культуры.

Но культпоход силовикам не очень удался. Самого бывшего лидера самостийной республики и ценителя искусств в созерцании не застали. Потому повестку попробовали вручить его супруге Марине — по словам адвокатов семьи, безуспешно.

Среди авторов, чьи полотна Петр Алексеевич, по мнению ГБР, без какого либо оформления вывозил за рубеж — Айвазовский, Репин, Бенуа, Левитан.

Прокомментировать ситуацию «КП» попросила известного украинского политолога, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.

- На Украине скандал с картинами Порошенко — новость номер один?

- Нет. Ну, да, скандал с картинами имеет место. Но этим отвлекают внимание от настоящих, коррупционных «грехов» экс-президента. Да, за картины его могут показательно наказать. Но за коррупцию же надо посадить!

- Конкретизируйте...

- В 2014-м году Порошенко, будучи президентом, украл 34 миллиона гривен или 1,5 миллиона долларов — заключив контракт по поставкам в зону АТО. Но никакого имущества туда поставлено не было. Юрист Андрей Портнов представил реальные доказательства по той истории.

- То есть действовавший на тот момент президент, используя свою власть, практически воровал деньги на военных заказах?

- Точно! Материалы в Генпрокуратуре. И уже давно. Там их изучают. Фигурируют контракты, суммы, оборонные предприятия… Но до сих пор - молчок.

- Что касается «дела о картинах»...

- Ну, Порошенко же их законно купил — во всяком случае, как утверждают его адвокаты. Еще до 2012 года. Ну, да, когда уже стал президентом, он свою коллекцию, действительно, вывозил за границу.

- Насколько это законно?

- Вот это сейчас и выясняют. Да, там всемирно известные имена — Айвазовский, Репин, Левитан. Их вывозить можно лишь с разрешения Минкульта. И скорее всего, таких разрешений не было. Ну ладно, вывез без разрешений. Но он же их вернул их обратно?! И они сейчас в киевском музее! Так в чем здесь преступление?

- В Уголовном кодексе Украины нет пункта о контрабанде художественных ценностей?

- Есть. Но все же понимают, что это формальность. Порошенко же не увез 42 картины на миллионы долларов из Украины насовсем! Он ведь не продавал их там на аукционах!

- Властью злоупотребил.

- Злоупотребил. Но этим маскируют реальные уголовные дела по хищению денег из госбюджета. Которые не расследуются. И за которые надо сажать всерьез и надолго. Я уверен, делом о картинах специально — я это подчеркиваю — переключается внимание от по-настоящему серьезных дел.

- На допросы ходить будет?

- Все понимают — ну, придет Порошенко на допрос. Ну, в конечном итоге следователь уголовное дело закроет. В худшем для Порошенко случае выпишут ему некое возмещение ущерба. За ненадлежащее оформление по вывозу художественных ценностей. А при том тот же Портнов нашел по разным эпизодам хищений, с которыми, по его мнению, связан Порошенко, на 2 млрд гривен! И все материалы он передал в прокуратуру! И был вынужден через суд требовать, чтобы хотя бы следствие возбудили. Но экс-президент же там не проходит как обвиняемый — лишь как свидетель!

- Интересует ли народ украинский дело о картинах?

- Население не совсем понимает, что происходит. Ну, слышали, что бывшего президента вызывают на допрос. Но в чем именно его обвиняют — большинство не знает.

- Чем закончится дело о картинах?

- Если даже дойдет до суда — максимально, что он получит — штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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