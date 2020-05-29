Для гастарбайтеров в России создают приложение "Мигрант"

Навыки получения цифровых пропусков, которые приобрели москвичи во время пандемии, возможно скоро пригодятся российским мигрантам. Сегодня мы видим, что большинство приезжих в совершенстве овладели навыками общения по ватсапу с родственниками, а значит, что установить приложение на свой смартфон приложение "Мигрант" для них уже не составит труда.

Как стало известно kp.ru, сегодня приложение с таким названием разрабатывается по инициативе правоохранительных органов. Прямо сейчас в МВД идет совещание, на котором специалисты в сфере миграционного законодательства обсуждают связанные с этим приложением вопросы.

Вполне возможно, что сразу после открытия границ, трудовому мигранту, который пожелает въехать в Россию, предложат загрузить в свой смартфон приложение "Мигрант" и внести в него следующие данные:

ФИО

место и дату рождения

биометрическую фотографию

отпечатки пальцев

данные о прививках и болезнях

наличие судимостей

цифровой профиль иностранца

Часть этих данных трудовой мигрант сможет внести еще у себя на родине, а вот биометрические данные - при посещении многофункционального миграционного центра во время регистрации в России. Они будут защищены от подделки специальным программным обеспечением.

Источник kp.ru в правоохранительных органах отметил, что приложение "Мигрант" позволит разграничить трудовые ресурсы и использовать их наиболее эффективно. Появятся возможность видеть в реальном времени видеть число въехавших и выехавших, число реально работающих, ограничить въезд в Россию иностранцев с хроническими болезнями и судимостями, выявлять подобных на границе даже если они регулярно меняют имена и документы.

- Важно создать условия, чтобы все это проходило на добровольных началах, ведь далеко не всем мигрантам доступен смартфон. Важно, чтобы сами трудовые мигранты были заинтересованы в том, чтобы таким приложением пользоваться, - отметил в разговоре с корреспондентом "КП" глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Действительно, звучат и идеи, которые должны понравится прежде всего самим мигрантам. Есть предложения, чтобы заполненное по всем правилам приложение давало трудовым мигрантам право получить "рейтинг доверия", который позволял бы им легче социализироваться в России: проходить проверки документов на улице, регистрироваться к врачу, по месту жительства и устраиваться на работу через электронные трудовые биржи.

Возможно, в качестве поощрения приложение сможет предлагать мигрантам скидки при оплате патента или налогов, и другие электронные сервисы, которые доступны гражданам России. Тем, кто установил приложение уже не придется пользоваться услугами мошенников.

А вот тем иностранцам, которые будут игнорировать установку приложения, станет сложнее устраиваться на работу даже в сфере обслуживания населения России.

Напомним, в начале года президент Владимир Путин поручил провести миграционную реформу и усовершенствовать миграционное законодательство. С тех пор идут разговоры о создании особого миграционного статуса "контролируемого пребывания" для мигрантов, которые имеют опасные хронические заболевания или судимости. Рассматривалось также создание цифрового профиля для иностранцев. Однако, все эти меры пока реализуются только на бумаге.

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