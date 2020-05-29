"Скрипач нужен": Игорь Крутой, Денис Мацуев, Игорь Бутман просят учитывать их интересы в антикризисных мерах

Не секрет, что из-за установленных в связи с пандемией мер ограничения пострадали многие отрасли страны. Причем, одной из самых пострадавших музыканты считают именно культуру.

К сожалению, раньше других о проблемах музыкантов заявили представители поп-культуры, причем, сделали это настолько грубо и неэтично по отношению к основному населению страны, что вызывали волну возмущения. Так, например, муж Наташи Королевой Сергей Глушко выразил неуместную зависть пенсионерам, которым деньги как платили, так и платят, а музыкантов лишили средств к существованию.

Понятно, что после таких неумных и некорректных высказываний желания сочувствовать и вникать в проблемы музыкантов у граждан не возникнет.

Однако не эстрадниками едиными жива музыка. Непростые времена переживают музыкальные коллективы, исполняющие класическую музыку.

В ходе интервью корреспонденту "КП" глава Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко рассказал о не радужном положении дел в коллективах "Новая Россия" и "Солисты Москвы". Музыканты лишены концертов и возможности репетировать, но при этом продолжают платить арендную плату за помещение, в котором размещаются.

Как подчеркнул Гринченко, речи о радикальных мерах, в частности, увольнениях - не идет. Но непонятно, удастся ли сохранить уникальный коллектив, если концертная деятельность не восстановится до конца года.

В отличие от государственных оркестров, где музыканты получают зарплату, в самом бедственном положении оказались солирующие исполнители, не прикрепленные к государственным оркестрам. Они потеряли все заработки. И хотя специально для них фонд Башмета выделил единовременные денежные премии, чтобы музыканты могли как-то прожить на время самоизоляции, это не спасает от тяжелой ситуации.

29 мая ведущие музыканты страны выступили с общественным обращением. Его смысл в том, что разрабатывая меры по выходу из кризиса, нужно учитывать мнение музыкантов. И известная фраза "скрипач не нужен", - не годится для нынешней ситуации.

В письме подчеркивается, что абсолютно все, кто связан с профессиональным музыкальным и исполнительским искусством в России, переживают очень непростой период. Полностью остановлено проведение концертов, музыкальных фестивалей и даже репетиций музыкальных коллективов.

В очень осторожной форме музыканты заявляют о невозможности существования без взаимодействия с публикой.

"Жизненный путь всех великих композиторов и исполнителей, оркестров и солистов связан с непосредственным взаимодействием со зрителями и слушателями во время концертных выступлений. И без подобной связи музыкальное искусство лишается самого важного — живого непосредственного взаимодействия с публикой".

Подписанты письма, среди которых - Юрий Башмет, Игорь Крутой, Денис Мацуев, Владимир Федосеев и другие - предлагают задействовать профессиональное сообщество в обсуждение мер по выходу из ограничений.

«Именно сейчас, когда постепенно, шаг за шагом, снимаются установленные из-за пандемии ограничения, очень важно, объединив всех участников профессионального музыкального сообщества, с безусловной приоритетной заботой о безопасности и здоровье зрителей и самих музыкантов, обсудить и детально продумать конкретные пошаговые меры по выходу из сегодняшней кризисной ситуации. Меры, которые позволят не только сохранить наши исторические достижения, но и создадут предпосылки для всестороннего долгосрочного развития.

На наш взгляд, необходимо, чтобы все ключевые решения — будь то согласование формата проведения концертов, в том числе с учетом специфики различных вариантов проведения концертов, предшествующего этому репетиционного периода— принимались с обязательным обсуждением с представителями профессионального музыкального сообщества. Только в таком случае возвращение к реальной, насыщенности концертной жизни в России произойдет максимально разумно и эффективно для всех ее участников: от публики до исполнителей», - говорится в обращении.