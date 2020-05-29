Дом, в котором хочется растить детей: голосуйте за лучший жилой комплекс в России

Конкурс был учрежден в прошлом году Комиссией РСПП по строительству и жилищной политике, Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА).

В настоящий момент, вместе с ведущей базой новостроек и застройщиков России — Единый Ресурс Застройщиков (ЕРЗ), мы создали базу всех главных жилых комплексов страны с актуальной информацией о каждом. База объединила не только рейтинги экспертов с возможностью составить свой рейтинг для каждого пользователя. Реализовано поистине грандиозное и беспрецедентное совместное дело чрезвычайной практической важности, поскольку речь идет об условиях нашей с вами ежедневной обычной жизни, которая (есть такая надежда) будет меняться в том числе и благодаря нашим оценкам и мнениям.

В минувшем году победителей отбирали около 200 экспертов из 43 регионов России по 17 параметрам. И кто из них самый лучший, у кого получился самый интересный и пригодный для проживания проект, для большей объективности предоставили определить народному голосованию на одного из ведущих новостных сайтов России — kp.ru. Это кажется вполне справедливым. Столь массового состязания застройщиков отечественное градостроительство еще не знало.

В этом году конкурс ТОП ЖК начался 20 апреля и будет проходить до 26 сентября.

Мы приглашаем россиян, читателей «Комсомолки», принять в нем активное участие, чтобы мы все могли ознакомитьcя с лучшими практиками жилищного строительства и поддержать их, высказать свое мнение по строящимся объектам и тем жилым кварталам, в которых уже живем, дать адекватную обратную связь и реально оценить потребительские характеристики жилья с точки зрения удобства инфраструктуры, транспортной доступности, планировки квартир и тд. Критериев оценивания очень много. Нас хотят услышать, подключайтесь, друзья!

«Партнерство с «Комсомольской правдой», безусловно, будет способствовать повышению престижа наград конкурса, — так порталу ЕРЗ.РФ прокомментировал инициативу глава конкурсного жюри, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин. - Это накладывает на нас обязательства максимально качественно проводить отбор лучших строящихся жилых комплексов как образов для распространения положительных практик.»

Чтобы отдать свой голос за тот или иной понравившийся жилой квартал, нужно зайти на сайт kp.ru и оставить свой или «веселый» или «грустный» смайлик, проанализировав жилой комплекс по нескольким критериям: как устроена дворовая территория, насколько вам нравится архитектурное решение, как разработаны инженерные системы, удобны ли входные группы, подъезды, имеется ли среда для маломобильных граждан и т.д.

Так что высказывайтесь, дорогие друзья, не оставайтесь в стороне, и вместе мы сделаем нашу жизнь комфортабельнее и прекраснее!

Принять участие в народном выборе лучших жилых комплексов России можно на странице проекта ТОП ЖК.

СПРАВКА «КП»

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