"Все в недоумении": Анфиса Резцова высказалась о смене тренеров у российских биатлонистов

Прокомментировать новые назначения мы попросили олимпийскую чемпионку по лыжам и биатлону Анфису Резцову, у которой две дочери – Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, сейчас входят в состав сборной России.

- Утвердили тренеров. Опять в последний момент все перетасовали. Президент СБР Владимир Драчев все же протащил свои кандидатуры. Теперь мужскую команду будет тренировать Юрий Каминский, а женскую, включая ваших девочек, Михаил Шашилов. Что вы об этом думаете?

- Шашилов из Свердловска. Миронова Света – его воспитанница. Я тоже у него в свое время тренировалась, когда попала в молодежку перед основным составом. Молодежную команду тогда тренировал Суслов Александр Иванович. Умер он, к сожалению. И Шашилов Михаил Викторович.

- Шашилов - лыжный тренер?

- Нет, он как раз биатлонист. Это на ребят поставили лыжника - Юрия Каминского. Он тренировал Никиту Крюкова. У меня зять – Роман Виролайнен у него в лыжах тренировался. Он неплохой тренер. Я его не знаю как человека. Но результаты были неплохие у ребят. У него получалось подводить спортсменов к основным стартам. Шашилов хороший специалист, он хороший стрелок. Я полагаю, что он в основном будет за стрельбу отвечать у девчонок. По гонкам я не могу сказать, что он большой знаток. Он немножко сложноватый как человек. Резковатый. И я не знаю, как у него получится с девчонками находить взаимопонимание.

- Вы ему еще не звонили?

- Я с ним не разговаривала. Может быть, и позвоню. Я даже с Кристиной не разговаривала, она сейчас тренируется Сыктывкаре, там еще много снега было. Недавно все это произошло. Тасовали колоду долго. Сейчас еще все в подвешенном состоянии. Не знаю, готова ли Кристина с ним тренироваться. По крайней мере, я знаю, что она, Куклина и Кайшева, готовы были тренироваться с Норицыным. (Уехал тренировать сборную Болгарии, - Авт.) Я слышала, что они Норицына оставляли работать со сборной России, но он сам отказался. Я так полагаю, что у них нет нормальных взаимоотношений с Драчевым. Поэтому он не захотел дальше работать. Видимо, потому что на него гадости стали накатывать, он не справляется, он такой-сякой. Я так полагаю, что он на этой почве отказался работать с нашими девчонками. Обидно.

Михаил Шашилов.

- Шашилову за 60 лет. Это нормально для тренера?

- Для старшего тренера – нормально. Ему же не надо бегать вдоль лыжни, передавать палки. До Олимпиады может пару лет поработать с ними. Подтянуть. А там видно будет, как пойдет у них дело. Ему нужно чисто стрелковую подготовку подтянуть. Он Миронову подтянул.

- На посты старших тренеров назывались кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Вице-президент СБР Валерий Польховский перед ними даже извиняется. Потому что они отказались от зарубежных предложений ради сборной России. А их прокатили. Многие хорошие тренеры остаются за кадром.

- Я думаю, что в СБР в данном случае пришли к правильному решению. Нам не нужны иностранцы, надо пробиваться своими силами. (Кабуков – тренировал сборную Казахстана, гражданин Германии. Королькевич – тренировал сборную Белоруссии, гражданин Словении). Да, у нас есть тренеры, которые остаются за кадром. Тот же Володя Аликин, его можно подключить. Я смотрю, он тоже кое-что комментирует.

- Владимир Аликин как раз выступил против назначения Каминского. Говорит, зачем нам чисто лыжный тренер.

- Я слышала. Но не пробуя, трудно его оценить на этом месте. Да, он в лыжах был, но мы же его и не ставим на стрельбу. Мы его ставим на физподготовку спортсменов. В лыжах у него были результаты с ребятами. Я бы Аликина включила. Тем более, Польховского здесь поставили. Он работал с Аликиным. Тоже мог бы о нем заикнуться. У Володи тоже ребята неплохо выступали. Можно было всех привлечь сюда, пообщаться со всеми. Спросить, кто, чего, как. Как на это смотрят? Готовы ли помочь?

- Но сейчас все происходит по удаленке. Люди даже толком не могут друг другу в глаза посмотреть.

- Может быть, еще июнь потерпим на удаленке, и все нормализуется. И мы уже будем воочию заседания проводить. Сможем что-то заменить, исправить. Но нет таких активных: да, давайте вот этого выведем. Кандидатур никто особо не предлагает. Почему именно эти люди вошли в тренерский штаб, я не знаю. Только заочно. Словом, перетасовали колоду… Какой король выскочит – бубновый или крестовый, кто из них будет? Все в недоумении. И все задаемся вопросами.

Тренерский штаб сборной России по биатлону

Основной состав (группа А и Б) - женщины:

Шашилов М.В. – старший тренер

Загурский Н.С. – тренер

Коновалов С.А. – тренер

Куваев Е.Н. – тренер

Волков А.А. – тренер

Основной состав (группа А и Б) - мужчины:

Каминский Ю.М. – старший тренер

Максимов М.Г. – тренер

Истомин А.Е. – тренер

Белозеров С.И. – тренер

Идинов С.И. – тренер

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