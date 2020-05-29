В Норвегии официально признали: карантин из-за коронавируса вводить не было смысла

Норвежский институт здравоохранения (частичный аналог российского Роспотребнадзора) опубликовал доклад «Эпидемия КОВИД-19: наука, ситуация, прогноз, риск и ответные меры в Норвегии…», в котором был сделан парадоксальный вывод: на момент введения чрезвычайных мер (локдауна) в Норвегии 12 марта этого года распространение вируса SARS-CoV-2 было близко к спаду. Важнейший, но во многом условный показатель заразности, — R0, или индекс репликации — на тот момент в стране был немногим выше единицы. Проще говоря, один норвежец мог в теории заразить на тот момент лишь 1,1 соотечественника. Если R0 меньше единицы, то эпидемия идет на спад, и вводить суровые ограничения в повседневной жизни и экономике не стоило.

Однако, никто правительство за сверхреакцию не винит: микробиологи признают, что и сами тогда не располагали полными данными насчет числа инфицированных и заболевших. Директор Института здравоохранения эпидемиолог Камилла Столтенберг (генсек НАТО Торвальд — ее младший брат) считает, что нынешних показателей заболеваемости, уверенно позволяющих постепенно открывать экономику (и облегчать гражданам жизнь), можно было бы достичь и без локдауна, ограничившись более мягким санитарно-эпидемиологическим режимом. Например, ученые и раньше призывали не закрывать школы и детские сады.

В то же время, правительство не всегда прислушивалось к мнению эпидемиологов. Власти исходили из более пессимистичных математических моделей, тоже рассчитанных авторитетными учеными. Министр здравоохранения Бьёрн Гюльдвог и сейчас считает меры правительства по обузданию коронавируса правильными.

Так кто же прав? Или кто виноват? Победителей не судят: пик заболеваемости был пройден еще 28 марта, число заболевших составило 15 сотых процента населения, погибло 236 человек. Очень хорошие показатели, особенно заметные на фоне соседней Швеции. Но, в случае возникновения второй волны норвежские власти будут уже лучше прислушиваться к рекомендациям ученых, надеется Столтенберг, и для борьбы с эпидемией выберут более гибкие и не столь жесткие инструменты.

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