«Собаки сильно лохматые»: как в самоизоляцию в Москве работают салоны красоты для животных

Время сейчас такое, что даже новости на центральных телеканалах начинаются с вопроса: «А когда уже можно будет подстричься?» Салоны красоты в Москве действительно пока не открываются, а вот записать на стрижку собаку можно.

Собаки сильно лохматые

Салоны красоты для собак (груминги) не попадали под запрет, но и разрешения работать во время самоизоляции им не давали.

- Мы пока закрыты, - говорят в салоне и бутике для животных «Monica» на Кутузовском проспекте. – Нас, вроде, и не закрывали, но мы не стали работать. Надеемся, что откроемся 1 июня.

А вот бутик с одеждой и услугами по уходу за шерстью (груминг) недалеко от станции метро «Чеховская» решили возобновить работу, так как клиентов много и все просят сделать стрижку для собак.

- У нас можно купить корма, средства первой необходимости для животных, поэтому мы могли работать все время. Но своих сотрудников я перевела «на удаленку». А сейчас решили выйти на работу, потому что клиенты замучили нас просьбами подстричь их собачек, - рассказывает Оксана Владимировна, владелец салона&бутика для собак.

Покупателей мало. В основном берут корм для собак и кошек.Фото: Алиса ТИТКО

- Собаки сильно лохматые? – спрашиваю.

- Есть такое (смеется). Ведь тоже долгое время были без походов в салоны красоты. Клиенты просят сразу целый набор услуг: стрижку, чистку ногтей и зубов.

- А что изменилось в работе?

- Вы имеете в виду маски и перчатки? Так наши сотрудники в них и раньше работали. Но теперь и администратор в таком «костюме». Дезинфекцию стали проводить чаще, купили все нужные средства.

- Из-за этого повысятся цены на услуги?

- Немного повысить придется.

Посмотреть на попугаев

Зоомагазины могли работать даже в самый жесткий период самоизоляции. Однако не все смогли «выжить» - часть магазинов в торговых центрах закрылась. Магазин на Дмитровском шоссе вывез корма и животных еще марте. Иду в зоомагазин на Бескудниковском бульваре. Внутри четыре человека персонала, два покупателя возле касс, зашли две подруги с детьми. Здесь людно, если это можно так назвать.

- Мы хоть и работаем, но людей сейчас очень мало. Заходят за кормами для кошек или собак. Покупают еще новые миски для еды и беговые колеса для хомяков, - рассказывает продавец Ольга.

- Говорили, что в марте был ажиотаж на покупку животных. Это правда? – спрашиваю.

- Да. Покупали крыс, хомяков, рыбок по 90-320 рублей – мелких животных до 2000 рублей. Детям скучно, поэтому приходили, как правило, папы или мамы фотографировали у нас животных, а потом приходили покупать тех, кого выбрали дети. Уже попугаи по 4800 рублей – дороговато. Хотя именно к попугаям бегут дети, когда заходят к нам с родителями.

Попугаи - самые популярные питомцы в зоомагазине.Фото: Алиса ТИТКО

- Они, наверное, думают, что это контактный зоопарк?

- Может быть (смеется). Мамочки даже по несколько раз на день заходят с детьми. Мы уже всех знаем в лицо. Ну, все же закрыто. Куда с детьми идти? Пусть заходят.

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