2020-05-29T23:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 30 мая 2020 года составило 159 257 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 30 мая 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Медики утверждают, что страна уже преодолела пик заболеваемости, и количество новых зарегистрированных случаев заражения стремится вниз.Медики утверждают, что страна уже преодолела пик заболеваемости, и количество новых зарегистрированных случаев заражения стремится вниз.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 30 мая 2020 года составило 159 257 человек. Всего за минувшие стуки из медицинских учреждений были выписаны 8 264 пациента по всей стране, коронавирус больше не угрожает их жизням и здоровью. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди инфицированных на территории страны все еще остаются 223 992 человека. Однако медики утверждают, что страна уже преодолела пик заболеваемости, и количество новых зарегистрированных случаев заражения стремится вниз.

Введенные ранее карантинные меры постепенно снимает большинство регионов России. Специалисты в области психологии считают, что это к лучшему, ведь по их подсчетам, в случае второй волны карантина из-за коронавируса россиянам массово потребуется помощь психологов. Многие люди искренне верят, что скоро их жизнь наладиться и вернется к нормальному режиму, но прогнозы некоторых медиков весьма не утешительные – уже через несколько месяцев страна может столкнуться со второй волной пандемии.

Как недавно заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, режим самоизоляции и санитарных ограничений в Москве, введенных в связи с распространением коронавируса, скорее всего будет длиться до появления вакцины от заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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