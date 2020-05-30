Число выздоровевших от коронавируса в России на 30 мая 2020 года составило 159 257 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 30 мая 2020 года составило 159 257 человек. Всего за минувшие стуки из медицинских учреждений были выписаны 8 264 пациента по всей стране, коронавирус больше не угрожает их жизням и здоровью. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Среди инфицированных на территории страны все еще остаются 223 992 человека. Однако медики утверждают, что страна уже преодолела пик заболеваемости, и количество новых зарегистрированных случаев заражения стремится вниз.
Введенные ранее карантинные меры постепенно снимает большинство регионов России. Специалисты в области психологии считают, что это к лучшему, ведь по их подсчетам, в случае второй волны карантина из-за коронавируса россиянам массово потребуется помощь психологов. Многие люди искренне верят, что скоро их жизнь наладиться и вернется к нормальному режиму, но прогнозы некоторых медиков весьма не утешительные – уже через несколько месяцев страна может столкнуться со второй волной пандемии.
Как недавно заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, режим самоизоляции и санитарных ограничений в Москве, введенных в связи с распространением коронавируса, скорее всего будет длиться до появления вакцины от заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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