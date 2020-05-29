2020-05-29T23:30:03+03:00
Общество

«Надеть панамку!»: в интернете стартует акция в поддержку детей-сирот

Благотворительный фонд «Измени одну жизнь» запускает флэшмоб
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У акции с забавным названием очень важная цель: собрать 600 000 рублей. Фото: Олег РукаивицинУ акции с забавным названием очень важная цель: собрать 600 000 рублей. Фото: Олег Рукаивицин
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Накануне 1 июня, Дню защиты детей, давайте подумаем о детстве. О том, что все мы родом из детства. О том, что именно в детстве закладываются наши убеждения, вкусы, привычки. В детстве мы узнаем, что такое любовь и забота близких.

А еще сегодня давайте подумаем о тех, у кого детства, по сути, не существует. О детях из детских домов. О девочках и мальчиках без мамы и папы, без сказки на ночь, без семейных праздников. Без такого знакомого «надень панамку!», без рук, которые всегда готовы подхватить, делаешь ли ты свой первый шаг, осваиваешь ли велосипед, идешь ли на экзамен. Без чувства, что ты хоть кому-то дорог и нужен.

Поэтому мы присоединяемся к акции благотворительного фонда «Измени одну жизнь», который уже 8 лет снимает видеоанкеты детей-сирот, помогая им найти дорогу к дому и иметь счастливое детство.

У акции с забавным названием «Надень панамку!» очень важная цель: собрать 600 000 рублей и подарить еще 150 детям из детских домов шанс иметь семью.

Все собранные средства пойдут на создание видеоанкет детей-сирот – коротких роликов, которые помогают ребятам из детских домов быть увиденными и найти родителей.

Присоединяйтесь! Делитесь в социальных сетях своими детскими фотографиями или просто детскими воспоминаниями, ставьте хэштег #наденьпанамку и поддержите фонд: changeonelife.ru

Давайте вместе сделаем так, чтобы у всех детей было настоящее детство и радостные детские воспоминания! Страница акции здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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