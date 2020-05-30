Россия намерена расширить свои базы в Сирии

Эта новость, выпорхнувшая в пятницу вечером из Кремля, - военно-политическая сенсация. Президент Путин поручил министерствам обороны и иностранных дел провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и внушительный «кусок» акватории Средиземного моря.

Можно не сомневаться, что переговоры с Дамаском на сей счет уже прошли, все вопросы «отполированы и утрясены» с правительством Башара Асада заранее, так что Сергею Шойгу и Сергею Лаврову остается лишь формально исполнить порученную миссию. Весьма возможно, правда, что Дамаск в последний момент захочет что-то добавить или подправить, но это вряд ли будет иметь принципиальное значение.

Первый вывод, который тут напрашивается сам собой – Сирия дает добро на расширение военного присутствия России в своей «арабской квартире». Как на суше, так и на море. Тут стоит напомнить, что проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года уже одобрило правительство. Эта группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года для поддержки правительственных войск Сирии в войне с террористами. По соглашению между Москвой и Дамаском она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно. Хмеймим - крупнейшая военная база России на территории Сирии. Отсюда совершали вылеты самолеты, наносящие удары по объектам боевиков, ведущих борьбу с режимом Башара Асада.

А в 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками (иными словами, речь шла о наших атомных подлодках). Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы в Тартусе.

Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25. Второй вывод тоже очевиден: в Сирии увеличится количество российских боевых самолетов и кораблей, а заодно – и сухопутного личного состава. С одной стороны, это указывает на то, что Москва намерена нарастить «кулак» для окончательного разгрома террористического «гадюшника в Идлибе», а заодно – дать знать Турции, что по ее сценарию решение этой проблемы не пойдет.

Еще один вывод тоже очевиден: Россия таким образом укрепляет свои позиции в этом стратегически важном регионе и перехватывает инициативу у США и их союзников, диктующих политику многим странам Ближнего Востока. Россия однозначно на стороне Сирии, Россия в последние годы наладила партнерские отношения с Ираном, Россия значительно укрепила свои экономические и военно-технические отношения с Египтом и Алжиром. Тут стоит добавить и Ливию. Впору говорить о «глобальном» прорыве Москвы на Ближний Восток. Что вызывает еще больший зубовный скрежет Запада во главе с США. Россия явно ломает его планы по установлению контроля за «бензоколонкой мира». А схватка за энергоресурсы, как известно, очень во многом будет определять в этом веке «формулу» международных отношений. И Москва явно не хочет быть тут «последней в очереди». Ее желание заранее основательно окопаться на сирийском плацдарме - дальновидный шаг…