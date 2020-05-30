2020-05-30T09:04:34+03:00
Спорт

РФС: Российская Премьер-лига может сменить название уже в 2021 году

Высшая лига или Национальная лига? Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев назвал основные варианты
Андрей ВДОВИНКонстантин ТЕРЕХОВ
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Футбольные лиги в России могут сменить названия уже в следующем году.Футбольные лиги в России могут сменить названия уже в следующем году.Фото: Александр ГЛУЗ
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Футбольные лиги в России могут сменить названия уже в следующем году. Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев в прямом эфире программы «Спорт без короны» на Радио «КП» рассказал, какие рассматриваются основные варианты. Так Премьер-лига может снова стать Высшей лигой, а ФНЛ и ПФЛ – Первой и Второй лигами. Такие названия они носили во времена Советского союза.

Сейчас названия системы футбольных лиг в России выстраиваются следующим образом: самый главный дивизион, где играют топ-клубы, носит название на английский манер Российская Премьер-лига (РПЛ). Второй по статусу дивизион называется Футбольная Национальная Лига (ФНЛ). Третий – Профессиональная футбольная лига (ПФЛ). Названия лиг возникали стихийно, без какой-либо логики.

«У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, - рассказал Денис Соловьев. - В моем понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть «Профессиональная футбольная лига». А что, Премьер-лига – она не профессиональная? Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой».

У РФС есть несколько вариантов новых названий для футбольных дивизионов. Но на сегодняшний момент самой понятной для болельщиков выглядит линейка: Высшая лига – Первая лига – Вторая лига. Такие названия использовались в СССР и в России до 1997 года. Затем Высшая лига превратилась в Высший дивизион, а потом и в футбольную Премьер-лигу.

«Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно «Высшая лига – Первая лига – Вторая лига», - подтвердил КП Денис Соловьев. - Есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига – Лига Развития – Лига Регионов. Наверняка будут еще варианты, все они будут представлены на экспертное мнение, мы будем проводить социологические исследования по стране. Потому что тема есть: для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами».

Следующий сезон в российском футболе стартует уже в августе, и до этого момента переименовать лиги не успеют. Но подобный шаг может помочь привлечь новых спонсоров в футбол.

«К новым названиям, думаю, мы придем к сезону 2021/22, - рассказал Денис Соловьев. - Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился «Тинькофф», а до этого тоже не было большого количества партнеров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, они провели большую работу по изменению».

Недавно РПЛ действительно кардинально изменила свой бренд. Логотип и все оформление было заказано студии Артемия Лебедева, и в результате у Премьер-лиги на эмблеме появился медведь.

Текущий чемпионат России возобновится 21 июня 2020 года. Причем матчи могут состоятся со зрителями на стадионах – Роспотребнадзор разрешил клубам заполнить 10 процентов мест на трибунах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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