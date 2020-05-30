Российских водителей отучат отвлекаться за рулем.

Госавтоинспекция МВД России всерьез взялась за решение одной из наиболее актуальных проблем безопасности дорожного движения во всем мире – отвлечения В первую очередь, она касается водителей, но и пешеходы, и даже пассажиры ежегодно вносят свою лепту» в пополнение печальной статистики аварийности и смертности из-за отвлечения от дорожной ситуации.

В пятницу, 29 мая, в России стартовала федеральная социальная кампания «Внимание на дорогу», которая стала частью Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Гражданам расскажут о проблеме отвлечения, познакомят с самыми распространенными и опасными отвлекающими факторами и научат с ними справляться. Госавтоинспекция приняла решение сосредоточить основное внимание на 15 регионах страны с наибольшим количеством смертельных ДТП. Это Смоленская, Рязанская, Ульяновская, Волгоградская, Курганская, Иркутская, Амурская, Кемеровская и Новосибирская области, республики Удмуртия и Калмыкия, а также Хабаровский, Красноярский, Алтайский и Приморский края. Там пройдут более 250 мероприятий для разных категорий водителей, а также для детей - будущих водителей. Кроме Госавтоинспекции МВД России, в проведении кампании примут участие Министерство транспорта и Министерство просвещения и СМИ. В ближайшее время на сайте «Комсомольской правды» появится цикл материалов о проблеме отвлечения.

Но прежде чем решать любую проблему, нужно знать ее масштабы. Аналитический центр НАФИ провел социологическое исследование, и его результаты самым наглядным образом объясняют, почему пришло время активной борьбы с отвлечением. Потому что это – борьба за жизни людей. Итак, в том, что они часто или иногда отвлекаются от дороги, призналась ПОЛОВИНА опрошенных водителей (49%)! Четверть респондентов (24%) уверены в том, что отвлечение за рулем на 1-2 секунды – безопасно. Наконец, главная цифра: о том, что хорошо контролируют свой автомобиль, даже если отвлекаются на 1-2 секунды, признались 70% опрошенных! Раз люди сказали «если отвлекаются» - значит, они действительно отвлекаются. Ну а что касается времени отвлечения, то достаточно привести лишь один пример: отвлечение на прочтение или написание смс на 2 секунды и более увеличивает риск ДТП в… 24 раза. Нам еще предстоит выяснить, сколько именно ДТП случаются из-за того, что водитель отвлекся от дороги. Потому что во многих случаях за такими нарушениями, как превышение скорости, выезд на встречную полосу или несоблюдение дистанции или бокового интервала стоит отвлечение, которое и запускает цепочку событий, приводящих, в итоге, к ДТП, которое в определенный момент становится неизбежным.

««Все внимание на дорогу!» – это главный тезис, которые мы хотим донести до всех участников дорожного движения. И единственно верный путь, уже доказавший свою эффективность – это масштабные социальные кампании, которые мы проводим год за годом, постепенно формируя культуру поведения всех участников дорожного движения. Что такое расстояние видимости, почему фокус внимания должен быть исключительно на дороге, почему дорога каждая секунда – мы находим пути донесения этой жизненно важной информации в самой доступной форме для всех категорий участников дорожного движения, начиная с несовершеннолетних пешеходов и до самого старшего поколения водителей. Я уверен, что эта системная, масштабная, работа принесет в будущем еще более значимые результаты», - заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

По мнению генерального директора экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова, социальная кампания 2020 года – следующий важный шаг на пути к главной цели – нулевой смертности на дорогах: «Как показывают экспертные исследования, большинство пешеходов и водителей подвергают себя рискам на дороге каждый день из-за отсутствия концентрации на дороге и непонимания - насколько это опасно. Факторов отвлечения и рисков - множество, модели поведения пешеходов и водителей - самые разные, поэтому к каждой категории участников движения должен быть индивидуальный подход. Социальная кампания продумывалась «ювелирно» с точки зрения того, как эффективно решать эту многогранную, многоуровневую задачу, учитывая все слагаемые. Я уверен, при успешном решении этой задачи в итоге будет самое главное – спасенные жизни людей на дорогах».