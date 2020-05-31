Эксперты определили лучший ЖК Челябинска

Премия «ТОП ЖК» — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Победители конкурса определены по итогам рассмотрения 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ.

Жилые комплексы оценивали более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 17 группам параметров, в числе которых — транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

Ефим Басин, председатель жюри премии ТОП ЖК, глава Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства:

«Победа в конкурсе достигается исключительно за счет максимально учета застройщиком самых современных требований по созданию комфортной среды проживания. В этом отличительная особенность премии. Купить первое место здесь невозможно в принципе».

Леонид Казинец, президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА):

«Конкурс ТОП ЖК направлен на поддержку лучших практик жилищного строительства. Сегодня покупатели новостроек преимущественно черпают информацию из рекламы. Конкурс же дает новый ориентир, информируя людей о том, какие жилые комплексы признаны профессионалами лучшими и почему».

Справка:

ЖК «Башня Свободы» - жилой комплекс бизнес-класса, в историческом центре Челябинска со всеми ожидаемыми от него плюсами: рациональным проектированием, современными строительными материалами и качественным выполнением работ. А также – с большой свободой выбора планировочных решений, сценариев будущей жизни и новым прочтением подходов к урбанистическому комфорту.

Нестандартные архитектурные решения, современные инженерные системы и строительные технологии делают ЖК «Башня Свободы» привлекательным и желанным местом для жизни. Обе башни сданы в срок, и полностью готовы к встрече с жителями.

Застройщик: ООО Специализированный застройщик «СК Легион»

Ул. Аношкина, 12 / ул. Свободы, 77. 77-88-7700

Legion74.ru / Башнясвободы.рф

Материал предоставлен компанией ООО Специализированный застройщик «СК Легион»