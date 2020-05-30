Академик Зверев рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры могут сохраняться до тех пор, пока медики не создадут вакцину. Как идут разработки? Когда вакцина будет доступна для массового применения? Эти вопросы ученые обсуждали во время онлайн-собрания научного совета РАН на тему: «Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность», которое проходило в пресс-центре агентства "Россия сегодня". «КП» приводит выдержки из выступления академика РАН, заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталия Зверева.

Когда начнется массовая вакцинопрофилактика от COVID-19?

Первое, необходимо тщательно изучить все эти вакцины на предмет безопасности, второе – на предмет эффективности. Меня пугают заявления о том, что мы в сентябре можем начать массовую вакцинопрофилактику. Я бы осторожнее относился к этому, потому что вряд ли стоит ориентироваться даже на конец этого года. Всегда есть что-то, те тонкие вещи, которые могут не сработать или даже нанести вред. Такие случаи были. Нам нельзя попасть в ту ситуацию, которая случилась при создании вакцины против лихорадки Денге, например, когда сотни человек умерли на последней стадии клинических испытаний. Или как случилось с вакциной против ротавируса, когда была инвагинация кишечника у детей. Нельзя подвергнуть сомнению всю идею вакцинопрофилактики. Поэтому я призываю всех разработчиков вакцин не торопиться.

Над какими перспективными вакцинами сейчас идет работа в России?

Я рад, что разработчики, наконец, опять вспомнили о живой гриппозной вакцине, о которой мы забыли, но которая показала свою блестящую эффективность в 70-е – 80-е годы. Очень интересны разработки векторных вакцин, я надеюсь, что они получатся, но мы все-таки должны сейчас иметь, прежде всего, те вакцины, где отработана полностью технология и которые мы можем моментально запустить для широкого масштабирования, для широкого применения. Ведь нам нужны десятки миллионов доз препарата. Поэтому технологии «убитой» и «живой» вакцины могут сработать в первую очередь.

В чем сложности с производством вакцины?

Мы знаем, что иммунный ответ у детей и у взрослых происходит по разному, это два разных пути. Также известно, что «живая» и «убитая» вакцина вызывают иммунитет по совершенно разным путям, задействуют совершенно разные цитокины, то есть белки – регуляторы иммунной системы, которые принимают самое важное участие в формировании иммунного ответа. Интересно и то, что сейчас все разработчики ориентируются на S1 белок, хотя мы знаем по вакцинам от коронавирусов для животных, что очень важно иметь комбинированный ответ. Для запуска клеточного иммунного ответа очень важен внутренний белок вируса SARS-CoV-2, на котором находятся антигенные детерминанты, которые как раз и запустят тот самый клеточный иммунитет, и местный иммунитет, и врожденный иммунитет (дают комбинированный иммунный ответ, - прим.ред.). Что важно, без активации правильной врожденного иммунного ответа мы никогда не получим правильный приобретенный иммунный ответ.

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