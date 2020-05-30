Памела Андерсон: «Господи, пожалуйста, пусть я снова выйду замуж! Еще раз! Только один разочек!»

52-летняя Памела Андерсон, звезда «Плейбоя» и сериала «Спасатели Малибу», проводит карантин в прекрасном месте: на острове близ побережья Канады. Участок земли и дома на нем когда-то принадлежали ее бабушке, у которой Андерсон выкупила их много лет назад. После чего 20 лет там не жила, предпочитая проводить время в США или на юге Франции. Потом, однако, отреставрировала обветшавшие дома и сейчас наслаждается там жизнью.

По ее предположениям, в одной из хижин на этом участке ее когда-то зачали родители. (Они и сейчас живут неподалеку). Сейчас земля окружена кустами, одновременно очень колючими (из соображений безопасности) и красивыми (ради ощущения общей гармонии). Вокруг полно животных и птиц: в воде плещутся тюлени, рядом с домом живет дятел, который каждое утро будит Памелу стуком. В саду растут цветы голубых, сиреневых и розовых оттенков - оранжевые и красные ей не нравятся. У Андерсон были планы устроить там отель, но потом она от них отказалась: «Я просто хочу здесь жить». Журналист The New York Times, которому Андерсон дала интервью через FaceTime, сравнил эту местность с Эдемским садом.

Но Андерсон не бездельничает, у нее много занятий: например, она пишет письма мировым лидерам. Подобно Брижит Бардо, она заботится о животных. Например, премьер-министру канадской провинции Альберта она направила письмо с требованием запретить на родео гонки на фургонах. Президента Франции Эмманюэля Макрона попросила обратить внимание на условия содержания животных в цирках. «Его превосходительству президенту Владимиру Путину» отправила письмо по адресу 23 Ulitsa Ilyinka, 103132, Moscow, с просьбой поддержать присвоение статуса охраняемых районов Восточной Антарктике, морю Уэдделла и району Антарктического полуострова.

Кроме животных, она защищает Джулиана Ассанжа: написала письмо Дональду Трампу с просьбой его простить. За год до этого она назвала Трампа в твиттере «нарциссом-извращенцем» и «абсолютно эгоистичным идиотским дураком, который, должно быть, работает на дьявола»; письмо было выдержано в более дипломатичном тоне.

Еще Андерсон читает сочинения французской писательницы Анаис Нин и учит русский язык - зачем, непонятно, видимо, для общего развития. Впрочем, она заметила в интервью, что обеспокоена тем, что ее родители смотрят слишком много американских новостей. «Сидят перед телевизором и поглощают передачи CNN и MSNBC. Я им сказала: «Если вы смотрите это, может, вам заодно посмотреть Russia Today? Потому что правда может быть где-то посередине. Или Аль-Джазиру, или Би-Би-Си… Если уж вам нравится смотреть новости, получайте их из разных источников!»

А что же с личной жизнью? Недавно промелькнула новость, что Андерсон в очередной раз вышла замуж - за кинопродюсера Джона Питерса, с которым дружит на протяжении 30 лет. Будто бы свадьбу сыграли в тайне, а продлился брак всего 12 дней. Но Андерсон говорит, что ничего не было: «Просто мгновение, которое пришло и ушло… Но не было ни свадьбы, ни официального заключения брака, ничего. Звучит диковато, но так оно и было». По ее словам, она три недели провела в Индии в аюрведическом центре, вернулась домой просветленной, увидела Джона, и все завертелось - но потом так же быстро улеглось: «Как будто ничего не было. А ничего физического и не было, просто дружба». Сейчас она, правда, с Питерсом не общается.

По ее словам, она была замужем всего трижды (кое-где появляется информация, что пять раз, но Памела не понимает, откуда она взялась). «За Томми Ли, Кид Роком и Риком Саломоном. Вот и все! Я знаю, три брака - это много, но все-таки меньше, чем пять!» Журналист спросил ее, хочет ли она выйти замуж еще раз, и Памела без колебаний ответила «да». «Конечно! Еще один раз. Еще один разочек, пожалуйста, Господи. Только один раз. Только один!»

Вообще Андерсон сохраняет оптимизм: «У меня были взлеты и падения. Но мне нравятся мои падения. И мне нравится выбираться из этого состояния. Когда двое моих взрослых сыновей чем-то расстроены, я им говорю: «Достань гитару. Напиши картину. Сочини стихотворение. Это - дар божий. Когда у тебя болят ребра и ты чувствуешь что-то внутри, это состояние, к которому стремятся художники, это то, что им надо. Ты снова будешь счастлив. Это пройдет, и ты научишься это ценить. Как можно узнать, что такое жара, если не знаешь, что такое холод?»