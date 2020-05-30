«Ходим по пояс в воде»: После дождя затопило несколько улиц поселка Нахабино

Москва, кажется, уже не помнит давешнего вселенского потопа. В пятницу, напомним, на столицу вылилось 72% месячной нормы осадков. 70-летний рекорд побит! Но с утра вот уже снова солнышко, улицы чисты и быстро высыхают. А вот в подмосковном Нахабино этой ночью многим жителям пришлось спешно эвакуировать из затопленных водой домов технику и прочие ценные вещи.

Даже сейчас, утром, кадры впечатляют. Вышедшая из берегов река затопила улицы. На участках из-под воды только деревья торчат. У многих вода стоит в домах.

- Кое-где люди могут пройти только по пояс в воде! - рассказывает корреспонденту «Комсомольской Правды» местный житель Денис Кузьмин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782158" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье после дождя затопило несколько улиц поселка Нахабино.

Подтоплены сразу несколько улиц СНТ Речное на окраине Нахабино, где во многих домах люди живут не наездами, а постоянно. Название «Речное» поселок получил неспроста. Он весь растянут вдоль реки Нахабинка. На карте - это совсем то-о-оненькая линия.

- В обычное время это даже не река, а вроде ручья, - говорит Денис. - Там воды до колена не доходит. Но последние лет десять ее после дождя вдруг начинает «раздувать». И если до этого вода хотя бы в основном берега затапливала, то теперь случился настоящий потоп. У моего деда дача здесь с 1970-х и никогда такого не было.

Местные жители говорят, что много раз жаловались в местную администрацию. Но проблему никто не решил.Фото: предоставлено очевидцем

Местные жители говорят, что много раз жаловались в местную администрацию. Но проблему никто не решил.

Так из-за чего здесь ни с того ни с сего начались паводки?

У обитателей Речного есть несколько версий. Первая - во всем виноваты владельцы гольф-клуба, который стоит по течению. Якобы там сбрасывают какие-то воды и они затопляют весь район. Но большинство склоняется к другому. В окрестностях за последние годы построили несколько жилых комплексов.

- В одном месте через реку перекинули дорогу, - говори Кузьмин. - А воду пустили по трубе. Теперь стоит какому-то бревну или доске застрять поперек, на нее быстро налипает весь прочий мусор и появляется «дамба».

Жители Речного оборвали телефоны, звоня во все возможные службы. Это же надо как-то решать!

Жители Речного оборвали телефоны, звоня во все возможные службы. Это же надо как-то решать!Фото: предоставлено очевидцем

Звоню и я в областной МЧС.

- МЧС в Речном никакие работы не проводит. Звоните в местную администрацию, это их зона ответственности, - тараторит в трубку девушка и дает «отбой».

А в администрации телефоны молчат.

Впрочем, через несколько минут Денис Кузьмин пишет мне, что сотрудники МЧС все-таки приехали. Пока - на разведку.