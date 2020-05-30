Как Вьетнам удивил мир нулевой смертностью от коронавируса

Когда западные страны накрыла волна эпидемии коронавирусной инфекции, власти решили взять в качестве образца модель успешной борьбы с инфекцией некоторых азиатских государств - Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. При этом мало кто обратил внимание на Вьетнам, где проживает 97 миллионов человек. Несмотря на соседство с Китаем и большое число туристов, во Вьетнаме в разгар пандемии было выявлено всего 328 случаев заражения. И, главное, - нулевая смертность от COVID-19.

Такая статистика поражает, поскольку благосостояние население Вьетнама довольно низкое, а система здравоохранения не отличается прогрессивностью и инновационностью: на 10 тысяч человек приходит всего 8 врачей, пишет CNN.

Во Вьетнаме, как и в других странах, был объявлен общенациональный карантин на три недели, который закончился в конце апреля. С этого момента в стране даже отказались от социального дистанцирования. Открыли школы, предприятия, жизнь стала возвращаться в привычное русло.

Многие специалисты скептически отнеслись к столь радужной эпидемиологической картине, выразив недоверие официальной вьетнамской статистике. Однако местные медики и приглашенные специалисты отмечают, цифры вполне реальны. В чем же секрет успеха этой азиатской страны?

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Вьетнам начал действовать на опережение: санитарно-гигиенические мероприятия начались за несколько недель до того, как в стране был выявлен первый заболевший COVID-19. В начале января все пассажиры, прибывающие в аэропорт Ханоя из китайского Уханя, проходили температурный контроль. Путешественников с повышенной температурой отправляли на карантин под наблюдение врачей.

В середине января на всех пропускных таможенных пунктах - в аэропортах, вокзалах, пограничных пешеходных пунктах, портах - была развернута целая система контроля за всеми прибывающими.

23 января, когда во Вьетнаме выявили первых двух заболевших - гражданина КНР, живущего во Вьетнаме, и его отца, жителя Уханя, приехавшего навестить сына, - власти отменили все авиарейсы из столицы провинции Хубэй, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции.

1 февраля во Вьетнаме была объявлена национальная эпидемия, хотя заболевших было всего 6 человек. Были приостановлены полеты в Китай и выдача виз гражданам КНР. Постепенно ограничения стали распространяться и на иностранцев из других государств, был введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших из-за границы. Школьникам и студентам продлили каникулы после длительных новогодних праздников.

12 февраля, чтобы предотвратить распространение инфекции, власти изолировали целую сельскую общину, где проживает около 10 тысяч человек, на 20 дней. Поводом послужили 7 заболевших коронавирусом.

Как отмечают инфекционисты, главная причина успеха Вьетнама - это оперативность.

Исследования вьетнамских ученых показало, что 43% заболевших COVID-19 переносили болезнь бессимптомно, поэтому своевременная изоляция людей, контактировавших с ними, помогла предотвратить широкое распространение заразы.Фото: REUTERS

КАРАНТИН ДЛЯ КОНТАКТИРОВАВШИХ

Решительные действия властей благоприятно сказались на темпах распространения COVID-19. К середине февраля в стране насчитывалось всего 16 инфицированных, а затем - в течение трех недель - во Вьетнаме не было выявлено ни одного нового случая заражения. Чудеса да и только. Но в начале марта страну накрыла вторая волна эпидемии - ее принесли вьетнамцы, вернувшиеся на родину из-за границы.

Власти приступили к отслеживанию всех контактов заболевших и отправляли этих людей в качестве профилактики на двухнедельный карантин. Работа велась настолько тщательно, что в режиме самоизоляции оказывались не только прямые контакты (люди напрямую контактировавшие с заболевшим), но и косвенные. В марте в одной из больниц Ханоя произошла вспышка коронавируса, поэтому власти решили отправить клинику на карантин и приступили к поиску людей, контактировавших с сотрудниками и пациентами медучреждения. В итоге были найдены 100 тысяч человек, которых отправили на самоизоляцию.

Тех, кто общался напрямую с инфицированными, отправляли на карантин в специальные медсестры, гостиницы и военные лагеря. Остальные могли оставаться дома. К маю, около 70 тысяч человек прошли через особый медицинский карантин, около 140 тысяч - через домашний.

Исследования вьетнамских ученых показало, что 43% заболевших COVID-19 переносили болезнь бессимптомно, поэтому своевременная изоляция людей, контактировавших с ними, помогла предотвратить широкое распространение заразы.

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