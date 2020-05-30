Проект нового КоАП: Отказался от прививок? Накажут на 5-30 тысяч рублей. Но на все штрафы - скидка 50%

На сайте Минюста опубликован новый вариант Административного кодекса. Прошлая версия наделала много шума. Ее раскритиковали правозащитники и юристы. А премьер Михаил Мишустин поругался на слишком высокие штрафы для водителей. После скандала документ отправили на доработку, «разминировали» и выложили в сеть. Чтобы подготовится к повторным публичным слушаниям.

«КП» посмотрела, какие новые правила могут появиться в России.

БОИШЬСЯ ПРИВИВОК? ПЛАТИ 7 ТЫСЯЧ

Этот пункт звучит особенно громко в разгар бушующего коронавируса. Если человек увиливает от прививки или медосмотра – его штрафуют от 5 до 7 тысяч рублей. Должностных лиц накажут на сумму от 7 до 10 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей – от 10 до 20 тысяч. Юридических лиц – от 20 до 30 тысяч. Кстати, предпринимателям и фирмам за отказ от прививок могут запретить работать на 30 дней. Авторы идеи уверены, что так гражданин нарушает «санитарно-эпидемиологическое благополучие населения».

Но замглавы Минюста Денис Новак пояснил журналистам, что наказание не затронет большинство граждан, которые по каким-то причинам не прививаются по национальному графику вакцинации.

- Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер вакцинации в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, - сказал он «Интерфаксу».

Раньше такого в административном кодексе не было. После в Роспотребнадзоре объяснили, что наказание коснется только представителей отдельных профессии. Тех, кто работает с инфицированными больными, с кровью, биологическими жидкостями человека или ухаживает за животными. Административная Ответственность наступил, если человек приступил к делу без вакцинации.

СКИДКА НА ШТРАФЫ 50%

Раньше, такой бонус работал только для нарушителей правил ГИБДД. Платишь штраф в ближайшие 20 дней – получаешь скидку в 50%. Эту историю хотят распространить на все административные штрафы. Например, если полицейский поймал тебя пьяным в запрещенном месте, ты заплатить 500 – 1,5 тысячи рублей. Пользуясь скидкой, можно сэкономить 250 – 750 рублей.

Но! В случае грубых нарушений бонусом воспользоваться не выйдет.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Их предельный срок сократиться с 200 до 60 часов. Это один из пунктов, по которому наказание для граждан смягчили.

Раньше, такой бонус работал только для нарушителей правил ГИБДД. Платишь штраф в ближайшие 20 дней – получаешь скидку в 50%.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ АРЕСТОВЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Если мама или папа ухаживает за детьми-инвалидами первой или второй группы (да 14 лет), их нельзя привлекать к административному аресту.

УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

К каждому малолетнему нарушителю будет индивидуальный подход. Учтут условия его жизни и воспитания, психическое развитие. Если подросток нахулиганил в первый раз, то он отделается устным замечанием.

ДВОЙНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАПРЕЩЕНА

В документе говорится, что нельзя наказывать юридические и должностные лица за одно и то же нарушение. Исключение допускается, когда можно выписать разное наказание. Например, штраф для фирмы и увольнение для руководителя. Или, когда компания признана банкротом и не может погасить штраф, тогда наказание применят к должностному лицу.

ШТРАФЫ И СРОКИ НЕ УВЕЛИЧАТ

Размеры штрафов и сроки давности по привлечению к ответственности увеличивать не будут. Но в кодексе прописали, что общий срок давности привлечения к административной ответственности – один год. Из правила будут исключения: 2 месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении органом, должностным лицом) и 3 месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении судом), либо более одного года (2, 3 и 6 лет).

НАКАЗАТЬ НЕ РУБЛЕМ, А ПОРИЦАНИЕМ

Чтобы не портить людям биографию и не наказывать рублем, большинство штрафов хотят заменить «предупреждением». Это когда обвиняемый не принес особого вреда, но оставлять проступок без внимания нельзя. Ну, такая форма порицания от государства. Распространят это на все юридические лица, индивидуальных предпринимателей, а также их работников.

- Данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых административных правонарушений и при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства, - отметили в Минюсте.

Парковка на газоне обойдется дорогоФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ И ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

Из прошлого проекта административного кодекса термин «презумпция невиновности» выпал. Совсем. Предприниматели подняли тревогу – нельзя считать человека виновным до решения суда. Тогда «презумпцию невиновности» авторы документа прописали вновь. А еще добавили механизм получить компенсацию за моральный вред и потерю деловой репутации, если наказание было вынесено несправедливо.

ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ ОБОЙДЕТСЯ ДОРОГО

Есть еще один пункт, которые пришлось смягчить Минюсту. Это штрафы за нарушение правил благоустройства города. Кстати, такую статью в федеральный Административный кодекс вводят впервые. Что она предусматривает? Если бросили во дворе старый автомобиль – накажут на 1-3 тысячи. Помыл машину в запрещенном месте: 1-2 тысячи. Припарковался на газоне: 1,5 – 4 тысячи. Поставил авто на детской площадке: 2-5 тысяч. В прошлой версии документа наказание было гораздо выше.

ЗАКОН О ТИШИНЕ

Раньше он работал как часть региональных правил. Теперь шуметь с 23 вечера до 7 утра запрещено по всей стране.